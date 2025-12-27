Mardrömsinsats av laget – när Christoffersson var tillbaka från SHL

Robin Christoffersson tar nu upp kampen med Pontus Eltonius på allvar. Foto: Ossian Mathiasson

Robin Christoffersson fick ingen rolig comeback när han var tillbaka i Vimmerbys målbur. Foto: Ossian Mathiasson

Lång tid i SHL. På lördagen var han tillbaka i Hockeyallsvenskan och Vimmerbys målbur. – Det enda positiva är att det bara kan bli bättre, säger Robin Christoffersson efter det stora nederlaget.

Han har gjort flera fina insatser i SHL för Leksands IF. När Marcus Gidlöf är tillbaka har Robin Christoffersson nu fått återvända till Vimmerby.

I mellandagarna fick han direkt stå mellan stolparna i derbyt mot IK Oskarshamn.

Det blev en hemsk lördag för honom och laget.

– Det var inte den lättaste matchen. För egen del funkade det okej, men de fick för klara lägen så det var svårt att hålla tätt. Det är en för dålig insats av laget och det avspeglar sig i resultatet, säger Robin Christoffersson.

Han kände själv att resultatet kunde blivit ännu värre.

– Jag är beredd att hålla med om det. Det enda positiva är väl bara att det kan bli bättre. Vi har träning i morgon och sedan är det bara att ta sig upp på hästen igen.

"Tror vi kommer spela mycket båda två"

Robin Christoffersson kunde, trots de fyra insläppta målen, känna sig glad över att vara tillbaka i Vimmerbytröjan igen.

– Jag har saknat staden och grabbarna i laget. Det är kul att vara tillbaka, att få spela och vara med på vår resa.

Kommer du vara här nu eller vad är sagt med Leksand?

– Jag kommer inte flyttas fram och tillbaka. Det är väl mer om det blir något långvarigt, men vi får se vad som händer där uppe. Just nu är det 100 procent Vimmrby som gäller.

Pontus Eltonius har varit Vimmerbys kanske allra bästa spelare. Hur ser du på kampen med honom nu?

– "Ponta" har gjort det jättebra. Jag har kollat alla matcher och vi två funkar bra med varandra. Jag tror vi kommer spela mycket båda två. Vi litar på varandra och stöttar varandra. Jag vet att båda kommer hålla en hög nivå och hjälpa laget att vinna matcher.