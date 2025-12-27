Stor besvikelse efter svaga insatsen: "Inte i närheten av den nivån vi kan hålla"

Vimmerby Hockey gick inte alls att känna igen i lördagens bortamatch mot IK Oskarshamn och förlorade med 0–4. Foto: Ossian Mathiasson

Att IK Oskarshamn och Vimmerby Hockey spelar i samma serie syntes inte i mellandagsderbyt. VH kom inte upp i nivå och förlorade med 0–4. Tränaren Eric Karlsson var besviken efter matchens slut. – Jag tycker att det här är vår svagaste prestation hittills i år utan att ta någonting ifrån Oskarshamns insats, säger han.

Redan från start angav IK Oskarshamn tonen i länsderbyt mot Vimmerby Hockey och var både en, två och tre klasser bättre. Vimmerby räddades gång på gång av Robin Christoffersson som gjorde flera avgörande och svåra räddningar. Ställningen var 1–0 efter period ett och 3–0 efter period två och Vimmerby får vara glada för att de hade Robin Christoffersson mellan stolparna.

Vimmerby spottade upp sig lite grann i tredje perioden men då ska man komma ihåg att Oskarshamn var i ledning med 3–0 och spelade av matchen. Matchen slutade 4–0 och Vimmerby hade i stort sett ingenting att glädjas åt vad gäller den spelmässiga insatsen.

– Jag vill börja med att säga stort grattis till Oskarshamn som jag tycker gör en bra insats och är egentligen fullständigt överlägsna i 40 minuter. Det blir lite avtrubbat med tanke på resultatet i sista perioden. Jag tycker att vi gör en otroligt svag insats och jag är jättebesviken. Vi får egentligen samla ihop oss och hitta en väg framåt, säger Eric Karlsson.

Vad är förklaringen till att det ser ut som det gör i dag?

– Bra fråga. Vi ledare får återgå till våra förberedelser. Vi har ändå haft ett uppehåll och jag tycker inte att vi känns förberedda från matchstart. Vi får såklart knåpa på det och hitta en väg framåt, säger Eric Karlsson.

Vad är det framför allt du känner som brister i insatsen?

– Allt.

Är du lite chockad över att det ser ut som det gör i dag?

– Jag tycker att vår grupp har varit fantastisk över hela året och tycker att det här är vår svagaste prestation hittills i år utan att ta någonting ifrån Oskarshamns insats. Jag är såklart jättebesviken över det, men vi har hittat vägar framåt och knutit ihop det på något sätt. Det är enda vägen nu.

"Jättebesviken"

Eric Karlsson känner en besvikelse över att de kunde inte svara för en bättre insats med tanke på det stora bortaföljet.

– Jag är jättebesviken på vår prestation och insats. Jag tror att jag delar alla spelares känsla, alla ledares känsla och alla i föreningens känsla. Vi har ett jättefint bortafölje med oss. Det är mellandagshockey och det är derby. Vi kommer inte upp i närheten av den nivån som vi känner att vi kan hålla. För oss ledare handlar det om att titta på våra förberedelser. Vi har inte gjort laget tillräckligt förberedda för att prestera bättre i dag och det behöver vi se över och analysera.

Det var flera delar i spelet som inte fungerade, enligt Eric Karlsson.

– Vi bygger mycket av vårt spel på skridskoåkning, kamp och att vilja vara involverad. Jag tycker att vi brister i de tre sakerna i dag. Det är ändå nyckelpunkter för att vi ska se ut som vi har gjort större delen av säsongen. Jag är inte speciellt orolig att vi inte kommer komma tillbaka. Det handlar om att trycka på rätt punkter för oss ledare och få med hela gänget.

Vimmerbys spelare och ledare stängde in sig i omklädningsrummet en stund efter matchen slut.

– Vi pratade om matchen och försökte stänga den för att jobba vidare.

Hur var tonläget i omklädningsrummet?

– Som jag alltid har sagt så tycker jag att vi har en grupp som har visat över hela säsongen att vi har grym karaktär och aldrig ger oss och verkligen sliter för varandra. Jag känner inte att vi ser det i dag. Det är klart att det är en besvikelse och en stor självinsikt på alla. Det är ingen som pekar finger utan vi vet att vi behöver göra det tillsammans. Jag är övertygad om att vi kommer hitta vägar för att göra det.

"Får ta lärdom och knyta näven"

Vimmerby vaskade om en del i laget under andra halvan av matchen och steppade upp i tredje perioden.

– Det är en kombination av att Oskarshamn vill försvara sin ledning och att vi gör något för att hitta en injektion. Hade det blivit annorlunda om vi inte hade gjort det, svårt att säga. Tredje är klart bättre från vår sida, men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt bra. Vi får ta lärdom, knyta näven och hitta vägar framåt.

Robin Christoffersson kvitterade ut godkänt betyg för flera viktiga räddningar.

– Robin gör en fantastisk match. Utan honom hade det kunnat bli en större förlust. Han var jättebra i dag.