Nytt krislarm från hockeyallsvensk förening: "Svårt läge"

SSK är nu nästa hockeyallsvenska förening som befinner sig i ett mycket ansträngt läge. Foto: Bildbyrån

Nybro Vikings har precis tagit sig ur sin ekonomiska knipa. Nu uppges Södertälje SK befinna sig i ett ansträngt läge. Konkurs målas upp som en risk och miljonbelopp saknas.

SSK har haft en tuff vinter och nu kommer nästa smäll för klubben. Den klassiska klubben saknar miljonbelopp. Förra året fick SSK bidrag på två miljoner för sin nationella idrottsutbildning, men något bidrag för 2025 har inte godkänts av kommunen trots att föreningen haft sådana förhoppningar.

Länstidningen, LT, har tagit del av en mejlkonversation med kommunen där rapporterna från klubbdirektören Kalle Boumedienne är illavarslande. Klubben ska ha tvingats skjuta på fakturahanteringar.

”Får vi inte in pengarna den närmaste veckan är jag högst osäker på om vi kommer kunna betala ut våra löner för december”, skrev han i början på månaden.

Dessutom ska SSK inte kunna betala de skatter som ska in i januari utan att någon lösning kommer på plats.

”Blir det så att man håller fast vid det kommer Södertälje Sportklubb få ansöka om konkurs och lägga ner verksamheten”, skrev Boumedienne tidigare i december.

"Alltid optimistiskt"

– Vi har räknat med att få in pengarna för NIU under året, det drar ut på tiden. Blir det ingenting alls av pengarna fattas det ju två och en halv miljon, det blir ett likviditetsproblem. Det är kommunen medvetna om och vi hoppas att det löser sig, säger ordförande Lars-Åke Månsson till Expressen.

Något konkurshot vill dock inte Månsson säga finns.

– Jag är alltid optimistisk, vi vill alla att det ska gå väl för SSK. Samtidigt ska man vara realistisk, det är ett svårt läge. Men det finns ett stort intresse nog där ute för att lösa det, säger Månsson.