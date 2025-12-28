KALMAR VÄRVAR KANADENSISK SPETSSPELARE

Kalmar HC har tio raka segrar i Hockeyallsvenskan och förstärker nu laget med Giorgio Estephan. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC jagar IF Björklöven i toppen av Hockeyallsvenskan. Nu förstärks truppen med en meriterad poängspelare. Kanadensiske centern Giorgio Estephan är klar för resten av säsongen.

28-årige Giorgio Estephan draftades i runda sex av Buffalo Sabres 2015 och har rutin från spel i AHL med 36 matcher och elva poäng. Han har under de senaste säsongerna spelat i både tjeckiska och slovakiska högstaligan och varit en poängproducerande spelare. Han har på fyra säsonger i tjeckiska högstaliga svarat för 107 poäng på 155 matcher.

Han spelade under förra säsongen i Tjeckien, Slovakien och Finland. Han avslutade säsongen i finska Ässät med två poäng på åtta matcher och har varit klubblös under hösten.

Nu har Kalmar HC skrivit kontrakt med honom för resterande delen av säsongen.

”I Giorgio får vi en rightfattad center som tidigare testat på spel i Tjeckien och Finland. Vi har hela tiden haft för avsikt att förstärka centersidan och då gärna med en rightare och där passade läget med ”Gio” perfekt”, säger Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt.

Kanadensaren kommer till ett formstarkt Kalmar HC som med tio raka segrar har kopplat greppet om andraplatsen och ligger tio poäng efter serieledaren Björklöven.