KALMAR SLÄPPER NY VÄRVNINGSBOMB – NHL-MERITERAD BACK KLAR

Kalmar HC presenterar sitt andra nyförvärv för dagen. Tidigare NHL-backen Andrej Sustr, som har spelat World Cup och VM med Tjeckien, är klar för allsvenska klubben. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC nöjer sig inte med värvningen av kanadensiske centern Giorgio Estephan. Nu har den allsvenska toppklubben även gjort klart med en stark värvning på backsidan. NHL-meriterade backen Andrej Sustr är klar.

Den 35-årige tjeckiske backen Andrej Sustr kommer närmast från spel i AHL med Bridgeport Islanders. Han har dessförinnan en gedigen meritlista med 362 NHL-matcher med klubbar som Anaheim Ducks och Tampa Bay Lightning och har totalt producerat 69 poäng fördelat på 11 mål och 58 assists i världens bästa liga.

Andrej är 201 centimeter lång, har spelat World Cup för Tjeckien 2016 och har genom åren även spelat i flera europeiska toppligor.

Nu har den tjeckiske backen kritat på ett kontrakt med Kalmar HC som sträcker sig över resten av säsongen.

”Andrej är en rutinerad pjäs som kommer tillföra värdefull erfarenhet då han spelat i alla toppligor i stort sett. Han ville gärna till Sverige och vi är glada att hans val till slut föll på KHC”, säger Kalmars sportchef Daniel Stolt i en kommentar till klubbens hemsida.