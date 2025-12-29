Tre mål på 46 sekunder när VH bröt mörka trenden: "Visar vilken grupp vi är"

En av säsongens värsta insatser senast mot IK Oskarshamn och ett mål på fyra matcher. I den oerhört viktiga mellandagsmatchen mot jumbon Troja-Ljungby fick Vimmerby islossning och tog tre poäng. – En dålig insats definierar oss inte. Det vi gör i dag visar vilken grupp vi är, säger tränaren Eric Karlsson.

Det har varit ett par jobbiga veckor för Vimmerby Hockey. Fyra raka förluster, ett mål på 240 minuters ishockey och en anskrämlig insats senast mot IK Oskarshamn.

Till råga på det väntade nu jumbon Troja-Ljungby i ett oerhört viktigt möte i mellandagarna i Tigerkulan. Då studsade Vimmerby verkligen tillbaka och vann med 5-2. Tre blytunga poäng rätt in på kontot och ett efterlängtat trendbrott inför den tuffa januari som stundar.

– Jag är såklart jättenöjd med segern och stolt över killarna. Det är viktigt efter den förra insatsen att studsa tillbaka. Vi tryckte mycket inför på att det inte är en dålig insats som definierar oss, utan det är vad vi gör i dag. Det här visar vilken grupp vi är, säger Eric Karlsson.

Men det började ytterst motigt. Elliot Ekefjärd drog på nytt på sig ett matchstraff och Vimmerby fick spela fem minuter med fyra spelare på isen.

– Det är tufft. Jag har inte sett den igen, men när de tittar på video så utgår jag från att det är rätt. Vi gör ett fantastiskt "PK" och de har ett läge och gör mål på det. Det är frustrerande.

"Det är ketchupeffekt"

Troja ville dock inte heller hålla sig från utvisningsbåset. En bortaspelare svarade med en femma och då fick Hugo Lejon göra sitt första i VH-dressen. Därefter hade Vimmerby en oerhört målglad sekvens i den andra akten.

Islossningen var total. Arvid Hurtig satte 2-1 med en chanspuck och på smått ofattbara 46 sekunder gick sedan hemmalaget fram till 5-1. Inbytte Vilgot Holm fick släppa båda de två första skotten förbi sig.

– Det är ketchupeffekt och viktiga killar som får göra mål i Anton (Carlsson), Caderoth (Arvid) och Hugo (Lejon). Jag är glad för Hugo Lejons skull. Han har blivit lite bättre för varje match och i dag får han visa sitt register. Det är det han är här för och hans lina gick i bräschen i dag, säger Eric Karlsson och fortsätter:

– Vi behöver spelarna som går i bräschen för oss offensivt och som ser till att vi får en produktion.

"Alla förstår allvaret"

Inför matchen försökte man prata mer om att gå ut och våga spela än alla de där orosmolnen som fanns på himlen.

– Alla förstår allvaret ändå. Vi har fyra raka torsk och har bara gjort ett mål. Alla vet om det. Vi tryckte på att våga gå ut och spela och våga tro på oss själva. Det var korta instruktioner, men vi lyckas göra två mål i powerplay och det tar vi alla dagar i veckan. I fem mot fem tycker jag att vi är klart bättre. Sedan får de lite tryck i sista och lite momentum, men då kommer "Ponta" (Pontus Eltonius) upp.

Med tanke på att ni gjort ett mål på fyra matcher – hur viktigt är det att göra fem kassar?

– Vi har valt kopplat till målfrågan att inte prata överdrivet mycket om det. Vi gör våra grunder, är svåra att göra mål på och tajta utan puck. Till slut lossnar det för några och i dag gör det det.

Segern gör att Vimmerby nu har nio poäng ned till Troja på jumboplatsen och fem till Västerås på näst sista plats i Hockeyallsvenskan. Dessutom har Vimmerby en match i handen.

– Klart alla vet om tabellen och ser den, men det är omgång 31 och vi fokuserar på att vi gör en bra prestation och att vi gör fem mål. Det är jätteviktigt.

Skickade en uppmaning

Eric Karlsson hade åter också en uppmaning till Vimmerbys invånare.

– Vi hade ett grymt bortafölje i Oskarshamn och bra stämning på läktaren i dag. Nu har vi fyra raka hemmamatcher och behöver att Vimmerbyfolket kommer hit och hejar på oss. Vi spelar i Hockeyallsvenskan och har nio trepoängare. Det är redan bättre än förra året. Vi är värda att komma och tittas på. Delvis för stämningen men också rent ekonomiskt för att vi ska kunna göra en push här på slutet.