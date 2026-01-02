Storpublik när AIK väntar – så ställer VH upp i kväll

Eric Karlsson och hans Vimmerby ställs mot AIK i kväll hemma i VBO Arena. Foto: Rickard Johnston

Viktig trepoängare i måndags. Sedan nyårsfirande. Nu väntar AIK i VBO Arena för Vimmerby Hockey. – Vi ska vara kaxiga, säger tränaren Eric Karlsson.

VH-spelarna tränade tisdag morgon, alltså dagen efter 5-2-segern mot Troja-Ljungby, och fick sedan ledigt på nyårsafton. På nyårsdagen tränade man på eftermiddagen.

– Vi gjorde så för att man skulle kunna åka iväg om man ville göra det, men det blev ändå lugnt eftersom vi tränade på eftermiddagen, säger Eric Karlsson på matchdagen.

Han har precis genomfört fredagens värmning.

– Det är lite speciellt med de här dagarna, men vi har bollat med kaptenerna och försökt spela in dem kring hur vi ska göra.

Storstryk senast det begav sig

Vimmerby, som har galet många hemmamatcher i januari, vill förstås påbörja en segersvit efter vinsten mot Troja-Ljungby i måndags.

– Det var starkt att komma ut som vi gjorde, släppa loss och ta för oss. Särskilt med tanke på att vi fick ett matchstraff och släppte en kasse. Vi tog över spelet i fem mot fem och hade en bra känsla. Det som blir viktigt för oss mot ett aggressivt AIK är att flytta pucken på ett bra sätt, skapa tid och is och operera över stora ytor.

AIK har Vimmerby inte mött sedan 1 november och det är en match alla inblandade förstås helst glömmer. AIK vann med hela 8-1. Nu väntas det bli en riktigt festlig fredag kväll i VBO Arena med i princip fullsatt salong.

Det är något Eric Karlsson verkligen hoppats på och han är också sugen på revansch för novembersmällen.

– Vi känner såklart en revanschlust för det. AIK har utvecklat sin process under säsongen, men känner igen mycket från hur de avslutade säsongen ifjol. De är aggressiva, har snabba spelvändningar och är ett bra lag. Vi har visat att vi kan slå alla i den här serien och går in med ett mindset där vi tror på oss själva. Vi ska vara kaxiga i den biten precis som vi brukar.

Annons:

"Hoppas kunna ta dem på sängen"

Truppmässigt är det vissa justeringar jämfört med i måndags. Elliot Ekefjärd, som slapp avstängning för sitt matchstraff, blir extraforward. Adam Petersson tar hans plats brevid Kevin Wennström och Isac Andersson. Alfred Hjälm blir sjundeback och Gustaf Malmkvist spelar tillsammans med Isak Hansen.

Martin Pärna får följa matchen utan att byta om och Pontus Eltonius vaktar kassen.

– Jag har en positiv känsla och hoppas och tror att vi kan göra en liknande prestation igen. AIK har inte varit här och spelat ännu, och vi hoppas kunna ta dem på sängen med vår aggressivitet.

Det råder sjukstuga i AIK, vilket du kan läsa mer om HÄR.