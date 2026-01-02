Sjukstuga i AIK ikväll – mängder av spelare saknas

AIK kommer till Vimmerby med en lång frånvarolista. Foto: Bildbyrån

Vimmerby står inför en riktigt tuff uppgift när topplaget AIK kommer till VBO Arena ikväll – men matchen blir nog inte full lika svår som väntat. AIK saknar mängder med spelare.

Enligt Hockeynews saknas 12-13 spelare ikväll. AIK:s långa skadelista har adderats med en sjukstuga – såklart en usel kombination.

– Vi saknar 12–13 man totalt, vi får köra med det vi har, säger tränaren Fredrik Hallberg till Hockeynews, men han vill inte gå in på vilka som är indisponibla.

Enligt Hockeynews kommer följande spelare missa kvällens match: William Pethrus, Anders Grönlund, Jesper Emanuelsson, Daniel Ljungman, Daniel Muzito Bagenda, Christoffer Björk, Rasmus Rudslätt, John Dahlström, Jack York och Viggo Gustafsson (JVM).

Före nyår imponerade AIK stort med en 4-1-vinst i Karlskoga.