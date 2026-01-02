Tillbaka till målskyttsfrågan igen: "Frustrerande såklart"

Jakob Karlsson ser förvånad ut. Lika förvånade var nog publiken över att Vimmerby lyckades med konststycket att bara göra ett mål på alla sina chanser mot AIK. Foto: Rickard Johnston

Ketchup senast. Tillbaka på ruta ett nu. Trots 33-16 i skott föll Vimmerby mot AIK med 1-2. – Det är frusterande såklart, säger tränaren Eric Karlsson.

Avsaknaden av en riktig målskytt har gäckat Vimmerby Hockey hela säsongen. Senast blev det rejäl islossning när Troja-Ljungby besegrades med 5-2 och VH bland annat gjorde tre mål på 46 sekunder.

Skulle frågan om målskyttet nu vara död och begraven?

Nix.

Mot AIK skapade Vimmerby drösvis av bra målchanser, men lyckades bara få ett enda skott över mållinjen. Trots 33-16 och en chanskavalkad, inte minst i andra perioden, var det AIK som vann med 2-1.

– Första 40 är vi mycket bättre än dem i fem mot fem. Kulmen har vi i andra där vi får press under långa stunder och det här är kanske matchen där vi skapar flest klara målchanser hittills. Vi lyckas inte få in den och det är frustrerande med resultatet. Men alla sliter, alla krigar och vi gjorde om en del saker i anfallsspelet som vi fick bra utdelning på. Men den lilla svarta ska in över mållinjen också, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

Ketchup senast och nu är vi tillbaka igen och pratar om det här. Hur jobbigt är det?

– Det är frustrerande såklart. Det går inte att klaga på arbetsinsatsen eller att vi inte följer det vi bestämt eller intentionen. Det är det sista lilla. Vi måste fortsätta hantera det och fokusera på vår prestation.

Flera ramträffar

I den andra akten hade VH flera ramträffar och byten där AIK-spelarna såg ut att behöva syrgas. Topplaget från huvudstaden vräkte iväg icing efter icing en period och något byte i offensiv zon pågick i flera minuter.

– De har många gubbar borta, men deras forwardsuppsättning i dag är nog ändå dyrare än hela vårt lag. Vi gör en jättebra match och får skjuta i killarna att vi gör väldigt mycket bra saker att bygga vidare på. Vi har sekvenser med riktigt bra anfallshockey i andra perioden.

Inför matchen var AIK bäst i hela Hockeyallsvenskan i numerärt överläge. Ändå klarade Vimmerby tre mot fem i hela en minut och 30 sekunder i öppningsakten.

– Jag har hyllat gruppens karaktär tidigare. Vi kan vara frustrerade på domaren, men använder den kraften tillsammans och efter det tar vi över i fem mot fem. Vi får göra 1-0, men sedan blir starten på andra tuff. Samtidigt skapar vi så mycket och spelar så bra att det bara handlar om att vi behöver göra mer än ett mål helt enkelt.

Gick för det med sex mot fyra

AIK dödade stora delar av Vimmerbys slutforcering i den tredje, men den andra halvan – efter en timeout – blev bättre. VH fick chansen att spela sex mot fyra, men lyckades inte överlista Victor Brattström någon mer gång i AIK-kassen.

– Vi tog timeout för att det inte skulle rinna oss ur händerna. Vi behövde få mer push, mer fysisk och mer rakhet. Vi skapar två, tre bra chanser, men behöver kapitalisera på det också.

I princip hela januari kommer att spenderas i VBO Arena och nästa match för Vimmerby är mot tabelltvåan Kalmar på måndag kväll med den oortodoxa starttiden 20.00.