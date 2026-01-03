Allsvenska klubben bryter med brödraduo – påverkar Västerviks IK

IF Troja-Ljungby bryter kontraktet med Joel Wahlgren (bilden) och hans bror Max. Det betyder även att lånesejouren till Västerviks IK är över redan efter en match. Foto: Bildbyrån

Det blev bara en match i Västerviks IK för inlånade duon Joel och Max Wahlgren. På sin hemsida skriver nämligen IF Troja-Ljungby att man tillsammans med Max och Joel Wahlgren är överens om att bryta samarbetet.

– Efter noggrant värderande samt diskussioner internt kom vi till en punkt där Max och Joel inte var en del av vår lineup. Det innebar att vi lånade ut dem kortsiktigt till Västervik IK för att behålla matchtempo. Efter en konstruktiv, ärlig och transparent dialog med Joel, Max och deras agent kom vi överens om att bryta gällande avtal. Detta innebär att grabbarna är fria att söka ny valfri klubb, samtidigt frigör det pengar för oss att återinvestera i truppen, säger Trojas sportchef Tobias Johansson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Ny klubbadress för bröderna Wahlgren blir VIK:s seriekonkurrent i den södra Hockeyettan, Visby Roma. Det bekräftade klubben under lördagen.