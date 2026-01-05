Så ställer VH upp i länsderbyt – han väljs i kassen

Hemmamatcherna kommer dugga tätt nu i januari och redan i kväll är det dags igen. Det vankas länsderby mot Kalmar HC och nu står det klart hur VH formerar laget.

I fredags kväll åkte Vimmerby Hockey på en mycket tung uddamålsförlust hemma mot AIK. Trots en gedigen prestation, där VH vann skotten överlägset, var det gästerna som tog tre poäng.

– Vi har pratat inför våren om att vara prestationsfokuserade och vi gjorde en jättebra match sett till prestationen senare. Vi är nöjda med flera delar i spelet, men inte nöjda med resultatet. På sikt kommer bra prestationer leda till resultat, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Mot Kalmar HC blir det inga större ändringar i laget. Arvid Hjälm blir sjundeback igen och likaså får Elliot Ekefjärd acceptera att vara extraforward. Det blir dock ett målvaktsskifte. Robin Christoffersson kommer vakta kassen.

– Vi hoppas att publiken sluter upp. Det var fin inramning mot AIK med mycket folk och där man kände att publiken försökte bidra. Nu vill vi ge dem en seger och kommer göra allt för att vinna.

Ett längre förhandssnack med Eric Karlsson kommer senare på sajten.