Här är statistiken Vimmerby inte vill se inför kvällens derby

Vimmerby Hockey har haft förtvivlat svårt mot övriga länslag sedan uppflyttningen till Hockeyallsvenskan. Statistiken inför kvällens möte mot Kalmar HC är allt annat upplyftande. Vimmerby har bara tagit nio av 60 poäng mot de tre övriga länslagen.

Vimmerby Hockey hade en tuff första säsong i Hockeyallsvenskan, men klarade kontraktet genom att besegra Tingsryds AIF i nedflyttningsuppgörelsen.

I år har VH plockat betydligt fler poäng än vid samma tidpunkt förra säsongen.

Men ett stort bekymmer kvarstår. Vimmerby har nämligen oerhörda sådana mot de andra lagen från Kalmar län.

Statistiken är frapperande svag. Det visar den genomgång vår tidning gjort inför kvällens derby mot Kalmar HC.

Usel statistik

Mot just Kalmar, IK Oskarshamn och Nybro Vikings har det funnits 60 poäng att spela om sedan VH tog steget upp i Hockeyallsvenskan. Vimmerby har dock bara fått med sig nio poäng totalt sett över de båda säsongerna.

Mot Kalmar har Vimmerby plockat två av 18 möjliga poäng. Mot IKO är det så illa som två av 21 poäng och mot Nybro Vikings är det fem av 21 poäng.

En iögonfallande usel statistik i länsderbymatcherna.

Varför ser det ut så?

– Jag har inget rakt svar på det. Det är tre olika lag som är väldigt olika i hur de spelar. Om vi kopplar det till Kalmar är det ett skickligt lag och kanske det bästa laget i ligan. De torskade mot Löven, men var ändå det klart bättre laget. Kalmar är på riktigt, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

Föll 6-1 senast lagen möttes

Den senaste matchen mot Kalmar spelades också i VBO Arena strax före jul. Då vann Kalmar med 6-1.

– När jag ser om matchen mot Kalmar var våra första 20 fantastiskt bra. Andra 20 är också bra. I sista perioden får de utdelning tidigt och är effektiva, men överlag spelar vi ganska bra. 6-1 är såklart inget bra resultat, men vi gör mycket bra saker.

Är det någon detalj ni vill korrigera jämfört med den matchen?

– De spelar en kreativ hockey och väldigt stort anfallsspel. Det gäller att få stopp på spelet i egen zon och den stora delen för oss handlar om att ta bort möjligheten för dem att skapa chanser. När vi misslyckades straffade de oss och där behöver vi vara mer kliniska.

Samma rutiner trots starttiden

Vimmerby tränade under söndagen och hade värmning nu på måndagsförmiddagen. Att matchen i kväll spelas klockan 20.00 har inte fått effekten att man ändrat på något kring förberedelserna.

– Nej, vi har valt samma rutiner. Det är bara en timme och inte jättestor skillnad.

Eric Karlsson var väldigt nöjd med prestationen mot AIK och ser mycket att ta med sig från fredagens match.

– Vi är inte nöjda med resultatet, men prestationen är jättebra och bra prestationen kommer leda till resultat. Nu hoppas vi att publiken sluter upp. Vi vill ge dem en seger och kommer göra allt för att vinna.

VH mönstrar exakt samma lag som senast frånsett att Robin Christoffersson vaktar kassen i stället för Pontus Eltonius.

Diaco en VH-dödare

Den tidigare Vimmerbyspelaren George Diaco toppar hela Hockeyallsvenskans poängliga inför dagens omgång. På 31 matcher har det blivit 42 poäng. I båda matcherna mot sitt gamla lag har den lille trollgubben från Kanada svarat för tre poäng.

– Jag älskar att vara tillbaka i Vimmerby. De är anledningen till att jag fick chansen i den här ligan när inget annat lag gjorde det, säger han till Barometern.

Mot Vimmerby kan Diaco göra poäng för tionde matchen i rad och håller han samma poängtakt som hittills landar han in på hisnande 71 poäng efter grundseriens 52 omgångar.

– Jag älskar att producera poäng och hjälpa laget att vinna. Vi har ett väldigt bra lag det här året så jag är bara exalterad inför fortsättningen och se hur långt vi kan ta oss, säger han till Barometern.