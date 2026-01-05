05 januari 2026
LIVE: Följ derbyt mellan Vimmerby och Kalmar

Vimmerby och Kalmar möts igen. Följ matchen med oss! Foto: Arkivbild

LIVE: Följ derbyt mellan Vimmerby och Kalmar

ISHOCKEY 05 januari 2026 17.30

Det är dags för ett nytt länsderby mellan bottenlaget Vimmerby och topplaget Kalmar igen. Vid 20 på måndagskvällen är det nedsläpp i VBO Arena.

Vår tidning rapporterar direkt från matchen och ger er senaste nytt hela tiden. Följ den med oss!

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Kommentera

