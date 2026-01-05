LIVE: Följ derbyt mellan Vimmerby och Kalmar

Annons:
Vimmerby och Kalmar möts igen. Följ matchen med oss!
Foto: Arkivbild
Det är dags för ett nytt länsderby mellan bottenlaget Vimmerby och topplaget Kalmar igen. Vid 20 på måndagskvällen är det nedsläpp i VBO Arena.
Vår tidning rapporterar direkt från matchen och ger er senaste nytt hela tiden. Följ den med oss!
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
Taggar i artikel
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons