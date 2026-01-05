KALMAR VANN MED STORA SIFFROR MOT VIMMERBY IGEN

Kalmar HC fick jubla över ännu en länsderbyseger mot Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Historien upprepade sig. Kalmar HC kom till Vimmerby och vann med stora siffror mot VH i länsderbyt. Topplaget vann med 5-2.

Snövarningar till trots blev det trettondagshockey i VBO Arena. Gästande Kalmar HC inledde bäst de första minuterna, men Vimmerby åt sig in i perioden.

Efter knappt 13 minuters spel gjorde Vimmerby ett typiskt Kalmarmål, där man kontrade och kom två mot en. Johan Mörnsjö spelade över till Marcus Limpar Lantz, som inte gjorde något misstag.

Vimmerbys glädje över ledningsmålet höll sig inte länge. 37 sekunder senare hängde Scott Walford vackert in 1-1 för topplaget bakom Robin Christoffersson. Vimmerby fick kort därefter periodens enda numerära överläge, men var i ärlighetens namn inte särskilt nära att återta ledningen under powerplayspelet.

Båda lagen hade sedan sina chanser för att ta ledningen innan den första perioden var över.

Skotten i en relativt jämn och fartfylld öppningsakt blev 8-8.

Två mål på två skott

Kalmar fick sedan en drömstart på den andra perioden och visade topplagsbeteende. Vimmerby hade precis haft en jättemöjlighet att ta ledningen när Kalmars Scott Walford bara sekunder senare hade skjutit 2-1 via stolpen.

VH fortsatte att vara det spelförande laget i den andra akten, men Elliot Ekmark kunde – efter att hemmalaget slarvat – sätta 3-1. Detta på gästernas andra skott i perioden och ett skott som inte såg otagbart ut för Robin Christoffersson.

Hemmalaget hittade dock kontakt igen bara ett par minuter senare. Marcus Limpar Lantz tog ett något överraskande skott och plötsligt var det 2-3 på tavlan.

Vimmerby skapade flera bra chanser ytterligare i den andra akten, men fick ändå finna sig i att ligga under inför den tredje. Skotten i den andra blev 8-3.

Annons:

Viktigt 4-2-mål

Matchbilden var inte särskilt olik i inledningen av den tredje. På nytt visade Kalmar sig effektiva och på ett mycket märkligt sätt lyckades Albin Storm sätta 4-2 för gästerna till den månghövdade bortaklackens stora glädje.

Det definitiva avgörandet var hockeygodis och kom med drygt sex minuter kvar. Matt Fonteyne höll i pucken och gav Matthew Struthers ett av karriärens enklaste mål. Struthers bara rakade in 5-2 i det tomma målet när Robin Christoffersson var helt bortspelad.

Det resultatet stod sig sedan tiden ut. För Vimmerbys del innebär dagens resultat att Västerås knappade in tre poäng och för Kalmars del att man närmar sig Björklöven.

Mer om matchen på våra sajter senare.