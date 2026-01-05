VH-målvakten hyllar Kalmar: "Känns som att de kan trolla in puckar"

Första starten på hemmaplan sedan den 15 oktober. Då tvingades Robin Christoffersson släppa fem skott förbi sig mot Kalmar HC. – Det känns som att de kan trolla in puckar... De är för skickliga offensivt samtidigt som jag inte tycker att jag gör så att laget kan vinna heller, säger målvakten.

Robin Christoffersson kallades tillbaka till Leksand den 27 oktober och återvände till Vimmerby Hockey på annandagen. Han spelade i förlustmatchen borta mot Oskarshamn, men mot Kalmar var det första hemmastarten sedan i mitten av oktober.

– Ja, det var väldigt länge sedan. Det är alltid roligt att spela hemma men tråkigt att torska såklart, säger han.

Walford satte dubbla mål

Målvakten hade en svår match mot Kalmar HC som kom i snabba omställningar och skickade in skott från luriga lägen. Han fick släppa 1-1-målet förbi sig från nära håll i mitten av första perioden och 1-2 kom på kontring när Scott Walford fick kanonträff och sköt in pucken högt via stolpen.

– Jag tycker väl egentligen att jag ungefär spelar som jag vill men de är så bra framåt, suckar målvakten efter matchen och fortsätter:

– De kastar in osköna puckar från blå och jag tror att jag får ett eller två sköna skott den här matchen. Det första kommer 56 minuter in och då är det inte lätt att spela. Samtidigt får Crespin (Jacob) en rätt skön match med många skott i magen och det tackar man inte nej till. Kalmar håller oss på utsidan och gör det bra.

Annons:

Turligt mål som avgjorde

När Vimmerby Hockey jagade en kvitteringspuck i tredje perioden lyckades Albin Storm på något märkligt sätt få in 2-4 på volley och i praktiken avgöra tillställningen.

– Han kommer från snäv vinkel och får iväg ett avslut. Det enda jag kan tänka mig är att pucken ska dyka upp framför mig, men sen kommer den i en båge bakom på något sätt och han slår in den. Det kändes som bara oflyt, säger Robin Christoffersson.

Efter förluster mot AIK och Kalmar på hemmais väntar Modo i VBO Arena på onsdag.

– Återigen ett bra lag. Jag tycker väl att Kalmar är bäst i serien just nu medan Modo har varit lite upp och ner. Jag tror inte att de tycker att det är jättekul att komma ner hit och spela mot Vimmerby borta så jag tror att vi kan ta vara på den matchen.