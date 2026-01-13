DOKUMENT: Här är inblicken i Eric Karlssons liv en matchdag

Hur ser en matchdag ut i Eric Karlssons liv? Vi bestämde oss för att ta reda på det och följde honom från tidig morgon till sen kväll den 19 december mot Kalmar HC på hemmais. Foto: Simon Henriksson

Hur ser en dag ut för Vimmerby Hockeys tränare Eric Karlsson? Många VH-supportrar har nog ställt sig den frågan. Vi beslutade oss för att ta rygg på honom hela vägen från tidig morgon till sen kväll den 19 december när det vankades länsderby mot Kalmar HC i VBO Arena. Resultatet? Tja, det finner ni här nedan.

Det är ett tydligt decembermörker och klockan närmar sig 07.40 fredagen den 19 december. Eric Karlsson plockar upp mig vid min lägenhet i Vimmerby.

Han skulle ha hämtat upp mig tio minuter tidigare, men det var för att jag skulle ha följt med och lämnat dottern Vera på förskolan. Nu blev det frun Jenny som tog lämningen i dag och därför behövde vi inte komma iväg lika tidigt.

Vi parkerar vid ishallen i Vimmerby, där Eric Karlsson själv blev hockeytokig en gång i tiden, vid 07.45-tiden.

– Det är min standard som jag försöker ha, säger han om tidpunkten han inleder en matchdag när det vankas start vid 19.00.

– Sedan beror det på lämning och hela den biten, men jag vill vara här i god tid innan. Då får jag lite lugn och ro. Har vi spelat onsdag så är det alltid lite mer stressigt med fredagsmatchen. Då handlar det om att göra klart det sista. Är det onsdagsmatch är det lite lugnare, då har man ett par dagar till på sig att förbereda.

Han har hälsat på städpersonalen och öppnat dörren till tränarrummet. 07.49 öppnas datorn.

– Målet är alltid att vara här kvart över sju, men det kan lika gärna bli 20 i åtta. Både jag och Stefan (Fredriksson) är ganska tidiga, även om han gillar att vara uppe på nätterna och sova lite längre. Jag går hellre upp tidigare.

Vad är det första du gör?

– Det är att slå upp datorn. Oftast har jag druckit kaffe innan jag åker hit. När jag har slagit upp datorn börjar jag jobba. Stefan och jag kan hälsa på varandra och sedan sitta tysta i en timme. När vi väl kör så kör vi.

Eric Karlsson gör sig redo för arbetsdagen. Det är dags att öppna datorn. Foton: Simon Henriksson

"Du känner lukten"

Med mig i släptåg får Eric Karlsson större möjlighet att själv reflektera över sina rutiner.

– Jag byter alltid om till mjukiskläder. Det sker fort. Ja, du känner ju själv av lukten här inne, säger han.

Är det stor skillnad på det här tränarrummet kontra tidigare arbetsgivare som Västerås och Karlskrona?

– I regel var jag alltid själv i KHK. Det var bara jag som var heltidsanställd. I Västerås var det mycket mer folk. Det var ett stort tränarrum och jättebra, men det är skönt att det är lite lugnare här. Det är skönt att bara få sitta och jobba, men rutinerna är likadana.

Klockan har blivit 07.56 när Stefan Fredriksson, som det verkar rätt morgontrött, glider in i tränarrummet. Han och Eric har följts åt sedan de jobbade med varsitt juniorlag i Karlskrona.

– Vi är inte alltid överens och det är precis som hemma. Det blir som en relation. På helgerna, om vi inte spelar, hörs vi bara sparsamt. Det är som en kompis man umgås väldigt intensivt med. Vi sitter ju här tillsammans hela tiden. Även om vi sitter tysta och bara jobbar på, så uppstår det ingen stelhet mellan oss. Vi är så inkörda med varandra.

Annons:

Spelarna börjar dyka upp

Jag följer efter Eric Karlsson till kaffemaskinen och samtidigt hälsar vi på både kommunens Tony Pettersson och materialförvaltaren Patrik "Kubiken" Karlsson.

Tillbaka i tränarrummet igen börjar de båda tränarna jobba med den sista delen av förberedelserna. Strax efter nio kommer spelarna att börja komma och därefter duggar det tätt med möten.

– Just den här tiden, innan alla kommer, är det skönt att kunna sitta och göra det sista av allting. När vi har haft matchgenomgången och de möten vi behöver ha, så har vi gjort allt vi kan. Tiden efter är lugn fram tills matchsamlingen 17-tiden. Då har vi inga fler möten då är det upp till killarna med de sista förberedelserna.

Klockan har blivit 20 över åtta när sportchefen Pelle Johansson glider in i tränarrummet för första gången den här dagen. Det blir lite kallprat en stund och kvart i nio sker den sista touchen inför lagmötet. Tio i nio jobbar Stefan Fredriksson med den sista genomgången av Kalmars vassa powerplay.

Sportchefen Pelle Johansson har gjort entré i tränarrummet.

De första spelarna har också börjat glida in liksom målvaktstränaren Håkan Westerback. Martin Pärna har spelat rätt frekvent på slutet, men kommer att petas i dag och få sitta på läktaren. Eric Karlsson söker därför upp honom för att informera om detta innan första lagmötet.

– Det är en konkurrenssituation. Jag vill alltid föregå dessa beslut. Det handlar om att berätta att det här kommer ske i dag, vad anledningen är och vad spelaren behöver jobba på. Vi har ju väldigt mycket individuella samtal frekvent. Vi upplever att korta små avstämningar hela tiden ger mer effekt än långa sittningar.

Det är dock vid det här läget inte helt säkert att han förpassas till läktaren. Gustaf Malmkvist är tveksam på grund av en skada och ska testa nu på värmningen.

– Jag tycker att vi är ganska duktiga på att ta de här samtalen. Man är inte perfekt, men man försöker alltid föregå besluten vi tar. Flyttar man en spelare från ett PP till ett annat, så kanske inte det måste förklaras, men blir man bortplockad från ett PP så försöker vi också föregå det. Vår ambition är att vara duktiga i kommunikationen, men vi är som sagt inte perfekta på något sätt.

Martin Pärna tog det hela bra, säger Eric Karlsson. Med Oscar Davidsson, som kastats fram och tillbaka mellan Vimmerby och HV71, blir det ännu svårare.

– Det kan bli vissa konstiga situationer. Han skulle ha varit hos oss, vi petade en annan, men så försvann han dagen efter. Då blir det inget bra. Då får man förklara för den spelaren att vi inte visste om det här och att det inte är önskvärt. Pärna tog det också på ett bra sätt, men det är inte optimalt. När det rör sig om ett lån blir det mer märkbart i lineupen och framför allt blir det dåligt för Oscar själv. Han tappar flytet i sitt spel och jag tycker att han hade en jättebra period innan han återkallades till HV i den sista vändan.

– Det är alltid jobbigt med ett sådant här samtal. Tyckte man inte det vore man omänsklig. Men det är mitt jobb och jag tar ansvar för alla besluten och sätter stort värde på min kommunikation med spelarna. Sedan är det klart att samtalen kan se väldigt olika ut beroende på vem det är som blir åsidosatt.

De första spelarna har börjat komma. Kevin Wennström häller upp morgonkoppen.

Blir inte utskälld av Pelle

Pelle Johansson sitter med i tränarrummet inför dagens första, korta möte.

– Jag är nästan alltid på plats den här tiden och sitter och stör dem lite, skojar sportchefen.

– Det funkar jättebra. Ibland är vi ju fullt inne i vårt och Pelle får bara sitta här, men vi stämmer alltid av lite. Ibland ger det ingenting och vissa saker, som förändringar i laget, är bra för dig att höra, säger Eric Karlsson.

Pelle Johansson får ibland samtal från agenterna när någon halkar ned ett hack i hierarkin.

– Men det är ganska sällan ändå. Vissa individer tycker alltid att de blir orättvist behandlade.

Hur är Eric och Stefan att jobba med om du jämför med tidigare tränare du har haft?

– De är ganska lika Hampus Sylvegård. De är öppna. "Piva" hade ett helt annat stuk. Han gick inte att prata med en matchdag och efter matcher var det inte lönt, oavsett vinst eller förlust. Inget ont om "Piva", men vid en viss ålder ska det vara på ett visst sätt. Han och Horsky var rätt lika. Horsky var också hopplös matchdagar och mer laddad än spelarna var. Det måste vara jobbigt att vara påslagen så hårt så länge.

Eric Karlsson har varit med om sportchefer som tydligt markerat att en förlust inte var acceptabel. Vissa har kunnat kliva in i tränarrummet och skällt ut honom.

– Så gör inte Pelle så ofta, säger han och skrattar.

Det är dags för ett kort lagmöte. Kort är rätta ordet. Eric Karlsson presenterar för laget att jag följer honom den här dagen. Annars trycker han mest på att det är sista matchen innan jul och ett roligt derby som står för dörren. Han berättar också att det blir djungelhockey på värmningen.

Dagens första lagmöte. Ett kort sådant.

Fem minuter senare håller Stefan Fredriksson i det första PP-mötet med den ena formationen i numerärt överläge. Alla är på plats i rummet utom kaptenen.

– "Jagge" är alltid sen, säger Anton Carlsson och ser gärna att det kommer med i text.

Till slut kommer även Jakob Karlsson och cirka en kvart går powerplayenheten igenom hur de ska tänka.

– Här är tiderna lite mer flytande, men "Jagge" kommer alltid sekunderna innan. Han klarar sig precis. Det kvittar om det är på morgonen eller när det är, säger Stefan Fredriksson.

Mattias Wigley, den erkänt duktige tekaren, spelar back i boxplay. Något som Fredriksson lyfter upp under PP-mötet.

– I början av en säsong lägger man mycket tid på grunder. Hur agerar vi om vi förlorar tekningar, när motståndarna sätter press och när det blir utsatta situationer och hela den biten. Nu, när vi kommit så här långt, är det mer fokus på bara motståndarna. Nu får spelarna tänka lite mer fritt.

Inför just den här matchen har Vimmerby gjort mål på sin klassiska PP-variant flera matcher i följd. Senast mot Modo.

– Vi tänkte att den här kommer de ha scoutat, men så gör vi mål direkt. De har inte koll på att den kommer. Det är fruktansvärt dåligt av Modo, säger Stefan Fredriksson.

Ibland måste det ju ha handlat om att en spelare inte har lyssnat eller tagit till sig. Hur känner man då?

– Man blir fullständigt galen. Men det händer inte lika ofta här som i tidigare klubbar jag jobbat. Vi har en väldigt bra grupp, men det är klart att man blir less. Samtidigt gör motståndarna väldigt bra saker ibland.

Stefan Fredriksson håller PP-möte med den ena formationen innan värmningen.

"Kalmar är jäkligt bra"

Mellan 09.30 och 10.00 sker de sista förberedelserna inför den stundande djungelhockeyn. Både Eric Karlsson och Stefan Fredriksson ska vara med i det organiserade kaoset på isen.

Under tiden fortsätter tränarduon att gå igenom klipp.

– Har man mött dem nyligen har man ganska bra koll. Jag snabbspolar i ett ganska högt tempo och kan då se att här var det inget eller här var det något. Man vet vad man ska kolla efter, säger Eric Karlsson.

Han har aldrig kollat om en match mer än en gång.

– Det finns tränare som säger att de sett om en match fem gånger. Det är väl för att det ska låta som att de jobbar väldigt hårt. Jag ser senaste matchen en gång, klipper och klistrar det jag behöver. Det räcker för mig.

Om ni har spelat fredagmatch, ser ni om matchen på lördagen då?

– Det kan bli söndag till och med. Det är ju skillnad om vi spelar fredag och söndag förstås. Då är man inte dundersocial under lördagen.

Tränarduon diskuterar hur de ska lägga upp den stundande genomgången.

– Kalmar är jäkligt bra och vi måste hitta vägar. Sedan kan vi inte visa allt Kalmar gör bra. Rent offensivt är Kalmar det bästa laget i ligan. De spelar med hög risk och sådant flow. Vi försöker hitta nycklar kring vad vi behöver göra, delvis för att försvara oss mot deras offensiv men också hur vi skadar dem.

Just i dag är både Filip Fornåå Svensson och Elliot Ekefjärd tillbaka.

– Kalmar är ett ganska litet lag. Den fysiska aspekten är jätteviktig för oss. Vi kommer trycka på tio tacklingar första tio minuterna. Det ska vi bara ha. Får de spela på fart och skicklighet, då är Kalmar klart bäst i ligan.

Det här är en punkt vi kommer återkomma till senare under den här dagen.

Eric Karlsson gör klart det allra sista med scoutingen. Den sista touchen innan budskapet ska ut till spelarna.

Visst drama uppstår

Eric Karlsson har bytt om och är hockeyspelare igen. Alla spelare befinner sig på isen för djungelhockeyn och det är tydligt att det här är viktigt för alla inblandade. De äldre mot de yngre och det är kaos.

– Det är olika från klubb till klubb om det funkar med djungelhockeyn. Spelarna här är så sjukt fokuserade att det finns ett behov av att göra saker och ett behov av att slappna av. Men i vissa andra klubbar funkar det inte att spela djungelhockey.

Claes Endre, målvakten som behandlats lite styvmoderligt av Vimmerby, åker fram till mig och Håkan Westerback för att småsnacka lite. Han får inte längre vara med på isen. Men det ska snart ändra sig.

Plötsligt sticker Pontus Eltonius av isen. Vid 10.10-tiden kommer beskedet. Han känner sig sjuk och drar hem. Eric Karlsson åker ut mot båset och beordrar målvaktstränaren Håkan Westerback att ringa Pelle Johansson. Hur löser man detta?

Claes Endre finns ju som bekant alldeles i närheten och kommer finnas i båset under kvällens match. Frölundalånet Hugo Laring kastas in i målet.

Pontus har feber, byter snabbt om och lämnar hallen. Håkan Westerback söker upp Hugo Laring i omklädningsrummet. Vi överhör deras samtal.

– Kalmar hemma en fredag. Fan vad roligt, säger målvaktstränaren.

Vid 10.25-tiden meddelar Pelle Johansson att Claes kommer finnas med i matchtruppen. Den lilla dramatiken som uppstod har lagt sig, men en febersjuk Pontus Eltonius var självklart ett besked Eric Karlsson inte ville få.

– Han känner sig sjuk och ska inte spela. Det är vad det är, det är inte mycket att göra något åt. Alla vet förutsättningarna innan, men sådant här händer ibland.

Visste ni att han inte var helt hundra?

– Nej, vi visste ingenting.

Tur att Claes är här?

– Jag bad Håkan ringa Pelle direkt och det är nära till hands att han är med och steppar upp. Han är ju med oss nästan varje dag.

Bryr man sig om en sådan här sak kommer ut i media innan matchen?

– Vi lägger inte så stor vikt den typen av saker. Vi berättar oftast för media vem som ska stå. Det enda är ju om vi inte tagit det med laget ännu. Vi vill inte att de ska få informationen den vägen. Sedan är vissa jättenoga med det där och i ett slutspel är jag det absolut också. Men här och nu, nej, inte jag.

Eric Karlsson byter själv om. Han ska också vara med på djungelhockeyn.

I samspråk med Filip Fornåå Svensson inför djungelhockeyn.

Det är ett organiserat kaos som råder på isen.

Snart matchsamling

Tränarna är åter i sitt lilla skyffe och slipar på de sista detaljerna. Om cirka tio minuter är det dags för matchsamlingen uppe på hyllan. Då är klockan 10.45 och med åtta minuter till godo är allt klart.

– Paketeringen mot killarna är väldigt viktig. Vi har x antal videomöten och då ska det användas väl. Det är alltid en ångest att man har missat att ändra något i laget man ska visa upp. Nu ska Fornåå gå in i stället för "AP" och Pärna ska vara på läktaren, säger Eric Karlsson.

Vimmerbytränaren visar upp lite siffror på skärmen.

– Kalmar är på en väldigt bra plats. Det händer mycket i båda riktningarna för Kalmar. De har näst högst XG av alla lag. Vi ligger bra till defensivt, men är sämst i liggan vad gäller XG offensivt.

Pelle Johansson bryter in och tycker att just XG, alltså förväntade mål på svenska, är en sanning med modfikation.

– Man kan vara förundrad vissa matcher när man varit spelförande och sedan ser statistiken. Det kan vara ett läge när det egentligen är noll procents chans att göra mål, men så slår man den tre gånger på målvaktens benskydd och det är nästan 1,0. Sedan kommer man lite från sidan och skjuter ett stenhårt skott och så är det 0,01 där.

Statistiken flödar nu på skärmen i tränarrummet. Södertälje SK borde gjort 21 mål till utifrån sina lägen. Vimmerby ligger på 7,6 mål för lite.

– Almtuna brukar överprestera sinnessjukt mycket kopplat till det här, men så ser det inte riktigt ut i år. Vi skapar inte tillräckligt mycket, så är det ju, säger Eric Karlsson.

IK Oskarshamn har däremot överpresterat väldigt mycket, enligt den här statistiken. Trots detta har man inte infriat förväntningarna.

– Det är siffror som är oroväckande. Fem mot fem ligger vi bra till. Vi borde ha släppt in tre mål till och exempelvis Björklöven borde ha släppt in 20 till och Västerås har släppt in 19 mål mer än man borde.

Det börjar bli lite väl nördigt, men tiden springer i alla fall på. Det är dags för matchmöte på hyllan. Alla klipp har komprimerats och nu sker den stora genomgången med laget inför kvällens drabbning.

– Ibland handlar det om att skala ned, ibland skala upp. Offensiven sköter Stefan och defensiven är min. Vi har legat i fas hela tiden i förhållande till playbooken. Hade inte defensiven suttit som den gjort, så hade vi inte kunnat lägga lika mycket tid på offensiven som vi har gjort.

Eric Karlsson har framför allt plockat fram klipp kring vad Vimmerby behöver göra i speluppbyggnadsfasen och hur man ska försvara sig. Stefan Fredriksson har tittat på hur Vimmerby kan skada topplaget.

– Vi har valt att lägga en hög nivå kring vad vi vill ge killarna i förberedelse och video. Många lag har ju ytterligare en tränare som sitter och tar fram klippen. Vi tvingas vara effektiva, men har hittat en nivå vi kan hålla hela vägen. Vi får inte orka bara en vecka.

Ett knep de två hittat är att vid den senare samlingen, när bara ett par timmar återstår till match, börja jobba med nästa match.

– Det är en dötid för oss tränare och då kan vi börja scouta kommande motståndare och förbereda den matchen.

Stefan Fredriksson har tagit ut en bruttolista med 30 klipp inför Kalmarmatchen. Sedan bryter han ned det och i slutändan är det bara ett fåtal klipp som visas för spelarna.

– När det gäller PP är Kalmars PK speciellt. Wigley tar teken, men sedan spelar han back. Jag har aldrig sett ett annat lag göra det, men det går att skada dem på grund av det. Jag har till exempel skickat alla Wigleys tekningar till både Caderoth och Limpar. Vissa spelare är så pass nördiga att de vill ha det.

Ni har ju bra koll på de andra tränarna. Kan man anpassa sig utifrån om motståndartränaren är seriös eller lat?

– Man kan anta hur de ser ut. Det vi hör är att Tuurala är extremt noggrann och visar väldigt mycket video.

Eric Karlsson ligger också i bra fas efter djungelhockeyn.

– Att bara ta ut klippen går ganska fort. Det stora är hur man ska trimma ned det, hur jag ska rita och hur jag ska komprimera det så det inte blir jobbigt att sitta och lyssna på.

Eric Karlsson jobbar vidare med scoutingförberedelserna.

Bytt till svenska

Spelarna släntrar in en efter en på hyllan och matchmötet kan börja strax efter utsatt tid. Eric Karlsson har precis bytt från engelska till svenska vid sina genomgångar. Från början hade Vimmerby tre importer, men sedan en tid tillbaka är Nick Bochen den enda som inte förstår svenskan.

– Jag har kört engelska hela tiden, men nu har vi sagt att det blir mer svenska. Alla texter och alla klipp är dock på engelska. Alla är så inkörda på det, så det är inga problem.

Har det känts lite konstigt att prata engelska när det är för en spelare?

– Ibland kan det bli lite konstigt. Killarna har oftast svarat på svenska. Det är Jakob och Anton som pratat engelska hela tiden. Nick har ju varit själv i några månader, men det har varit på gång med olika importer och därför har vi fortsatt med engelskan. Det är inte bra att hatta fram och tillbaka.

Matchmötet är färdigt 11.06.

– Det gick bra tycker jag. Våra småmöten är mer diskussionsforum och vid den stora matchgenomgången handlar det mer om att visa vår plan för matchen. Nu blev det en del diskussion om boxplay och vi gillar engagemanget från gruppen och uppskattar när det blir diskussion.

Spelarna skingras, men för en del väntar nya möten. Stefan Fredriksson tar sig an den andra powerplayformationen. Diskussionen är rätt öppen.

– Jag gillar när spelarna tar för sig, säger Stefan Fredriksson.

Eric Karlsson på väg till matchmötet.

Spelarna gör sig redo för genomgången.

Inför mötet har mycket handlat om att tona ned Kalmars slagstyrka. "Paketeringen mot killarna är väldigt viktig", säger Eric Karlsson.

Dags för lunchlöp

Spelarna har börjat lämna hallen för nu. Eric Karlsson byter om och ger sig vid 11.28 ut på ett lunchlöp. Jag har inte löparskorna med mig och stannar kvar i tränarrummet. 35 minuter senare är han tillbaka igen.

Eric Karlsson tillbaka från lunchlöpet.

En sallad från Guldkringlan åker fram och Eric Karlsson tar den med sig hem till huset i Koppetorp. Efter att lunchen har intagits väntar något väldigt viktigt för honom. Nämligen lunchvilan. Mer om detta senare.

Matchlunchen inför mötet med Kalmar.

Det är dags att åka hem för den viktiga matchvilan mitt på dagen.

Under tiden passar vi på att prata lite med materialförvaltaren Patrik "Kubiken" Karlsson. Han började köra bussen till bortamatcherna 2012 och firar nu tio år som materialare.

– Det är jättekul. Man håller sig ung och det ger energi. Det blir som ett intresse också.

Matchdagar glider han in klockan sju.

– Då gör jag kaffe, börjar fixa i ordning allting, kollar så att det finns tejp, ser till att tvätten är fixad, slipar om det behövs, ordnar allt till bortalaget. Det finns en lista med en massa punkter som ska ordnas åt bortalaget. Han gillar att jobba med både Eric Karlsson och Stefan Fredriksson.

– Jag tyckte om Phil Horsky också. Det var ordning och struktur.

Den som vill veta vem han utnämner till slarvigast i laget avslöjas i videointervjun med honom, som finns allra längst ned i den här artikeln.

Materialförvaltaren Patrik "Kubiken" Karlsson firar tio år på posten.

Sov i en och en halv timme

Eric Karlsson har ätit lunch och sovit middag. Den här gången blev det en och en halv timme.

– En vanlig matchdag, när allt är klart med värmningen och genomgångarna, försöker jag träna något, hämta lunch, käka den och sedan lägga mig och sova. Då tar jag igen lite sömn också. Jag är lite halvkrasslig också, så jag behövde det här.

Under den här tiden har båda tidningarna i Vimmerby ringt. Därmed är det också ute publikt att Pontus Eltonius blivit sjuk och missar matchen.

– Jag har pratat med både Rickard (Johnston) och Jens (Lidesjö). De har ringt nu och jag har pratat med kommentatorn som ska kommentera kvällens match. Det slog mig nu att det är väldigt mycket saker som sker av rutin, men de här samtalen tar ju en del tid.

Är det vanligt att båda media ringer på matchdagen?

– Ja, så är det. Vissa gånger är båda på värmningen och det är det bästa för mig. Men jag tycker att båda tidningarna är förstående, bland annat till det här att jag sover på dagen när jag har den här lugna perioden.

Hur funkar det med media här kontra tidigare klubbar?

– Det är ju två här och det blir mer lokal media. I Västerås kunde det bli mer nationellt och större. Vi hade någon förluststreak på nio raka matcher och då kommer det pushnotiser från Expressen eller Aftonbladet att det är kaos i Västerås och så vidare. Men det är ett högre tryck kontinuerligt med media här.

Är det jobbigt?

– Nej, då. Det är kul med engagemanget kring hockeyn här. Det driver intresset.

Blir det inte tjatigt att svara på samma frågor?

– Det kan man tycka ur det perspektivet. I Västerås var tidningen alltid på plats och tog mig efter värmningen. Det är att föredra. Nu känner jag ju personerna inom media här bättre och det gör kanske att ni tar er friheter som media i större utsträckning än man gör där. Det kanske handlar mer om att Vimmerby som organisation sätter tydligare ramar. Det ska inte vara någon media i båset, utan de får stå på presshyllan. Jag tycker inte det är jobbigt, men visst blir det lite tjatigt med samma frågor.

Just arbetstiden är förstås varierande för en hockeytränare på allsvensk nivå. Några åtta timmar blir det inte den här dagen. Sällan är det 40-timmarsveckor heller under säsong.

– Nej, det är det verkligen inte. Man är ganska inkörd i det och just nu känner vi att vi behöver ledigt och få släppa det lite.

Hur många timmar blir det en vecka?

– Du vet hur det är att jobba i en förening generellt. Det går inte att räkna. Det handlar om att hitta vägar att må bra i det och få till sina rutiner. Här har vi varit förinställda på att förlora mer än vi vinner. Vi tycker att vi presterat bra och är nöjda med prestationen. Vinner du orkar du hur mycket som helst. Vi är anställda av klubben, så tänk bara hur många timmar alla våra volontärer gör. Det är timmar de kunde ha tjänat pengar på annat arbete.

Att just hantera förluster har varit primärt för både Eric Karlsson och Stefan Fredriksson.

– Vi har varit måna om att jobba med "Jagge" och Anton primärt kring den grundkultur som varit framgångsrik här. Sedan har vi varit tydliga med hur vi ska spela och bete oss. Vi har en grundidentitet i hur vi spelar och hur vi tränar varje dag. Gruppen har köpt vad vi behöver göra och lägger ned jobbet för det.

Att också sätta en miljö i omklädningsrummet är viktigt, anser Vimmerbysonen.

– Det handlar om hur vi beter oss efter en vinst eller en förlust. Vi ledare äger väldigt mycket av frågan kring att sätta en miljö, men sedan behöver vi vi givetvis ha med oss killarna och de måste ta vid. Vi vill ha en öppenhet och positiv miljö, samtidigt som det ska vara tydligt vad vi förväntar oss av varandra.

Att bygga en kultur där alla vet att man är Vimmerby Hockey, att det finns en identitet och att det är någon som match ut och match in står vid grinden är viktigt att förmedla till spelarna som kommer utifrån.

– Folk som kommer hit behöver förstå vad Vimmerby Hockey är och människorna bakom. De är mycket viktigare för klubben än vad jag och Stefan är. "Klockarn" (Alf Henningsson) kommer stå här och sälja lotter tills han inte kan göra det längre. När man vet att matchen är större än sig själv är det svårare att ge upp eller inte ge allt. Det finns bortskämda lag, men för mig har det varit viktigt att bygga ett lag som krigar och är där varje match. "Jagge" och Anton driver det primärt. Alla spelare respekterar "Kubiken" och vet att han måste åka till sitt jobb eller sin fru ibland. Min bild är att den här gruppen förstår det. Nu har vi precis tagit in Hugo Lejon och då är det viktigt att han förstår hur det fungerar här.

Tröjorna hänger framme inför matchen.

"Ingen prestige i det"

Eric Karlsson försvinner iväg i några minuter. Vi passar på att fråga Stefan Fredriksson hur det är att jobba med 32-åringen som tränare.

– Vi jobbade tillsammans i Karlskrona. Jag jobbade med forwards och han med backarna. Vi märkte hur effektiva vi var i vår feedback tillsammans. Vi kompletterar varandra bra.

Hur är han som person?

– Båda är drivna som tusan och vill väldigt mycket med vår hockey. Både Eric och jag har lätt för att lägga det seriösa åt sidan och kan ha roligt ihop oavsett vinst eller förlust. Sedan kan vi båda nörda ned oss i detaljer. Vi fann varandra i Karlskrona och utbildade varandra kan man säga.

I Västerås, där de båda var förra säsongen, kan det blåsa betydligt mer än i Vimmerby.

– I ett sådant läge är det skönt att ha varandra. Det är viktigt att känna sig trygg med sin omgivning när det blåser.

Tror du att ni kommer jobba ihop framåt också eller har du tankar på att själv bli huvudtränare?

– Jag sätter ingen prestige i det på det sättet. Jag har så mycket arbetsuppgifter och ett så stort ansvarsområde att jag inte känner mig som en assisterande. Jag får jobba under frihet här och det är jag bra på. Det vore värre om det var någon "one man show", men så är inte Eric. Vi litar på varandra och han släpper fram sin assisterande. Vi måste vara effektiva eftersom vi bara är två.

Dags att hämta dottern

Tiden springer iväg och klockan har hunnit bli 15.15. Det är dags att bege sig mot Lundens förskola för att hämta dottern Vera. Vid 15.45 är Eric, jag och Vera tillbaka i hallen.

Dottern är något blyg först, men det går snabbt till att hon börjar våga prata med undertecknad. Hon är dock lite tjurig. Det är inte allmänhetens åkning – till hennes stora förtret.

En kvart senare har hon fått varm choklad efter att "Kubiken" ordnat maskinen och barnprogrammet "Chips och Potatis" har gått igång på Eric Karlssons dator.

– Jag brukar oftast lämna när det är matchdag, men eftersom Jenny jobbar senare i dag så får jag hämta och Vera får följa med till ishallen och dricka varm choklad.

Efter ett tag är chokladen uppdrucken. Nu måste Vera aktiveras ytterligare. Det blir en ny besvikelse över att hon inte kan få åka lite skridskor på isen, men det glömmer hon snart bort när hon får arrangera lite oklara tävlingar för mig och Eric Karlsson i gymmet.

Dottern Vera har hämtats på förskolan. Mot ishallen igen.

Den varma chokladen är oerhört viktig för att komma över besvikelsen att det inte blir någon is.

Pappa sätter på barnprogrammet "Chips och Potatis" åt dottern.

Vid 16.30 blir det ett snabbt möte med ordförande Mia Thelin och pressansvarige Anders Hård kring intervjuer inför matchen och liknande. Åtta minuter senare tittar Vera åter på barnprogram på Erics dator samtidigt som Stefan Fredriksson har ett kort möte med Elias Lindgren mitt emot.

Det smygäts förstås en del godis i omklädningsrummet.

Stefan Fredriksson jobbar vidare samtidigt som Vera har tagit över Eric Karlssons dator för viktiga barnprogram.

Dötiden, som Eric Karlsson kallar den, börjar lida mot sitt slut och spelarna börjar ramla in igen runt tio i fem. Samtidigt har Jenny kommit och hämtat Vera. Detta samtidigt som Kalmars buss passerar för att hitta sin plats och släppa av motståndarlaget.

Det närmar sig match.

Mer folk i rummet

Tillbaka i tränarrummet har det blivit officiellt vilka som dömer matchen. Samtidigt går Eric och Stefan igenom lineupen en sista gång. Vid 17.10 är det dags att gå över till läktarsidan. Det är dags för en intervju med TV4 Plays kommentator.

Det är snabbt avklarat och Eric Karlsson tar av sig hörlurarna. På väg tillbaka till coachrummet stöter han på Hugo Orrsten. Han beröms för föregående match och VH-tränaren skickar med lite feedback.

Minuterna senare har det blivit mer folk i rummet. Håkan Westerback sitter där med en nylagad köttgryta och lagläkaren Richard Söderlund är också på plats. Båda lagens uppställningar är nu ute och det blir några ord kring detta. En liten stund senare glider även den assisterande sportchefen Christian Widéen in i rummet med en påse VH-chips.

En del saker som inte lämpar sig här kastar han ur sig och det märks att tränarduon är helt färdiga med förberedelserna. Vid 17.50 går man igenom ordern om tio tacklingar första tio minuterna.

– Sist vi hade den ordern blev det 23 tacklingar, säger Håkan Westerback.

Eric intervjuas av TV4 inför matchen.

Målvaktstränaren Håkan Westerback är mycket nöjd med sin köttgryta.

Sportchefen Pelle Johansson får nöja sig med en hockeykorv.

Strax därefter beger sig Stefan Fredriksson till ett domarmöte. Det går snabbt, men han berättar att det blev något hetsig stämning mellan Kalmartränaren Viktor Tuurala och en av domarna. Tio minuter över sex byter Eric Karlsson om till matchkläder samtidigt som kvällens tidiga match mellan SSK och Modo ligger på tv:n i bakgrunden.

Nu är det dags för en ny intervju inför matchen. Eric Karlsson ska upp till hyllan och grillas av pressansvarige Anders Hård inför förväntansfulla hemmasupportrar. Cirka tio minuter senare är han tillbaka.

Hur gick det där?

– Det gick okej. Det blir lite annorlunda med människor man känner sådär. Sedan är det något fint i det också, det blir lite skojfriskt. Jag brukar skämta med honom om att han är kvällstidningsjournalist och ställer mycket kritiska frågor, och har mycket egna åsikter.

Eric gör sig redo för att gå på intervju på hyllan. Samtidigt är SSK-Modo igång på tv:n.

Frågorna från Anders Hård är många och VH-fansen vill veta vad Eric tänker om kvällens drabbning.

Vi är tillbaka inne i tränarrummet och drygt en halvtimme återstår till matchstart. Stämningen är fortsatt avslappnad.

Är ni något vidskepliga?

– Nej, inte överdrivet. Det är mer om man börjar vinna när man gör något. I Västerås hade vi genomgång på eftermiddagen och då körde vi vidare på det ett tag. Men det är bara hittepå.

Men om det här varit en onsdagsmatch och ni spelade match på fredag igen, så hade ni suttit och kollat på den motståndaren nu?

– Ja, då hade vi gjort det. Ibland kan det vara att någon spelare är aktuell för oss och det var någon match, jag tror det var Oskarshamn borta, i den vevan när Colson (Gengenbach) var på väg bort. Då hade vi något på gång och då satt vi och kollade på två importer. Det gjorde vi tio minuter innan match. Marknaden är ytterst begränsad. Att vi tog Lejon beror på att vi känner honom sedan tidigare. Han var inte på marknaden på det sättet, men han hade hamnat i en ohållbar situation i Västerås.

Klockan har blivit 18.42 och spelarna springer på toan precis utanför tränarrummet i tid och otid. Eric Karlsson är inte vidskeplig säger han, men vid 18.44 händer något. Det är helt tyst i rummet och han sitter och stirrar rakt fram med en papperslapp i handen.

Minuterna går. 18.50 reser han sig upp. Det är dags för ett sista, kort snack med laget.

– Jag hoppas att vi går ut och kör över dem första tio minuterna, så att de känner att det här blir en jobbig kväll.

Här handlar det mest om att frambringa energi, säger han. Från omklädningsrummet, på väg ut på isen, hörs spelarna tydligt.

– Det är inte underladdat i kväll, säger sportchefen Pelle Johansson.

Eric säger sig inte vara vidskeplig, men vid 18.44 händer något. Så här sitter han och stirrar i flera minuter. Det är alltid likadant, påstår Håkan Westerback.

Bara någon minut återstår till nedsläpp. Det är dags att lämna för båset.

Misslyckades helt med tacklingarna

Vid 19.29 går sportchefen Pelle Johansson ned i tränarrummet igen. Det återstår några minuter innan den första akten är slut. Kalmar leder med 2-1.

– Blir det 3-1 nu är det jobbigt.

19.33 är perioden slut och någon minut senare är tränarduon tillbaka. De är tydligt irriterade när de kommer in. Håkan Westerback sticker in huvudet.

– Sju tacklingar. Totalt på hela perioden.

Eric Karlsson ser inte nöjd ut med den informationen.

– Det är helt otroligt att vi inte har en tvåa med oss, säger han.

Det går några sekunder.

– Få se vilka som tacklade, säger han i riktning mot målvaktstränaren.

Huvudbry. Den första akten blev inte som Eric Karlsson önskade sig.

Stefan Fredriksson kollar klipp från den första perioden. Den andra perioden börjar och Vimmerby är fortsatt bra med i matchen. Trots chanser att kvittera slutar perioden mållöst.

– Vi hade sex tacklingar i andra, fyra första tio minuterna, informerar Håkan Westerback.

Kanadensiske backen Nick Bochen kommer in i tränarrummet och ber om att få se lagets powerplay i repris. Utöver Eric Karlsson och Stefan Fredriksson är Pelle Johansson, Håkan Westerback och Christian Widéen i rummet.

– Vi har bra tålamod i anfallszon, men så tappar vi pucken. Vi gör i mångt och mycket en jättebra period, men det är kyla och skills det handlar om.

Vid 20.35 börjar Eric Karlsson rita. Samtidigt hör man hur intensiv Viktor Tuurala är med sitt lag i ett närliggande rum. Tränarna går ut till spelarna lite snabbt och återvänder sedan för någon sista minut innan de ska ut i båset igen.

– Vi ska gå hårt nu. Det finns inget att spara på. Nu har vi den här sista jävla perren. Någon gång måste vi ha dem, säger Eric Karlsson.

Eric Karlsson kliver in i tränarrummet efter den andra akten.

Det ritas på tavlan inför den sista perioden.

De sista justeringarna ritas upp på taktivtavlan. "Någon gång måste vi ha dem", säger han.

"Måste ta betalt"

Sedan börjar den tredje akten och det blir en mardrömsstart. Kalmar gör snabbt både 3-1 och 4-1. Pelle Johansson återvänder till tränarrummet och jag följer efter. Vi båda missar Kalmars 5-1 och 6-1 sista minuten.

Vid 21.23 är matchen över och Eric Karlsson är snabbt tillbaka i tränarrummet.

– Jag tycker inte vi viker ned oss, men matchen är död vid 4-1.

Han och Stefan Fredriksson pratar snabbt igenom matchen.

– Vi tar ett kort snack, så tar vi allt imorgon, säger Eric Karlsson innan han går in till spelarna.

Vid 21.30 kollar han på tabellen. Några minuter senare hörs Kalmar fira rejält. Det är inte samma stämning här inne.

– Vi snittar två mål per match. Vi måste ta betalt. Det är det som det handlar om.

Besvikelsen är stor hos Eric Karlsson efter att matchen är slut.

Eric Karlsson samlar sig i några minuter till. Vid 21.37 är det dags att möta media. Det tar cirka sex minuter och i dag är det Rickard Johnston och Torbjörn Allvin som ställer frågorna. Han är åter i rummet.

– Vi måste hitta något sätt att få spelarna avslappnade. Försöka avdramatisera det, säger han.

Eric väntar på att båda tidningarna är redo att intervjua honom.

Just i dag är det Torbjörn Allvin och Rickard Johnston som ställer frågorna.

Sportchefen vill ha upp forwarden

Ett par minuter senare kommer fystränaren Adam Koponen in i rummet och frågar om julledigheten inför matchen mot IK Oskarshamn.

– Det här är det jobbigaste just nu, att tänka framåt.

Det går några minuter till och så bestämmer sig tränarduon för att stänga matchen vid 07.45 lördag morgon. Det här var den tredje raka förlusten och det är sjukt frustrerande, menar Eric Karlsson.

– Vi måste hitta vägar att göra mål.

Sportchefen Pelle Johansson vill ha upp den tilltänkta spetsvärvningen Filip Fornåå Svensson högre upp i kedjehierarkin igen. Han är precis tillbaka från sin skada.

Det är en känsla av tomhet inne i tränarrummet.

Vid 22.16 stänger Eric Karlsson ned datorn. Den värsta besvikelsen har lagt sig något. Det är snart en ny dag.

– Det blev en tuff torsk och resultatet gör att det svider ännu mer. Det är extremt frustrerande. Vi försöker vara nyanserade i vår analys och tar inte så mycket med laget i kväll. Vi tar det i morgon i stället. Prestationen är i stora delar bra.

Det var tydligt att ni ville ha tio tacklingar. Nu blev det inte så. Vad känner du för det?

– Sju tacklingar på hela första är för dåligt. Det finns en besvikelse kring det. Känslan var att vi inte hann med dem. De satte två tidiga proppar och de var fysiskt starkare än jag förväntade mig. Vi gör väldigt mycket bra saker ändå, så jag är inte besviken på insatsen, utan på resultatet.

Hur var det att möta media efteråt?

– Jag försöker alltid att lugna ned mig först. Nu har du hört mig i pauserna och hör att det flyger mycket. Här inne måste det få vara en frizon, men sedan försöker jag vara nyanserad till media och laget. Jag är ganska säker på att jag kommer känna samma sak igen när jag ser om matchen.

Erkänner att han vill styra media

Redan vid 07.45 ska han vara här igen. Då är det sista träningen innan jul.

– Nu är det ingen ny match precis i närtid, så det är en sista träning vi ska kriga oss igenom. Totalt sett har vi en bra känsla. Vi har klart mer poäng än Vimmerby hade vi samma tid ifjol. Prestationsmässigt har det varit över förväntan, men resultatmässigt känner vi att vi förtjänar mer. Det vi har pratat om hela tiden och landar i är att det är målskyttet och kvaliteten framåt. Vi kan inte värva någon frälsare utan nu har vi fått in Hugo gånger två och Elias. Det är spelare som kommer göra oss bättre på sikt. Nu gäller det att få killarna att tro på sig själva och få en överprestation i det.

Datorn är nedstängd och det är dags att avsluta arbetsdagen.

Det är ganska mycket folk som springer här. Hur är det?

– I den första pausen var det inte många ord som utbyttes. De runt omkring läser av det. Vi har åtta minuter på oss att landa i vad vi ska ge till laget. Först är det mycket känslor som ska ut och vi behöver använda de här minuterna väl. Jag och Stefan utbyter inte jättemycket heller.

Det känns som att ni är väldigt samspelta. Det var någon halv mening där, någon halv mening här. Ändå förstod ni varandra?

– Vi har ganska mycket tillit till varandra. Han tar sitt och jag tar mitt. Ofta hinner vi få ned två, tre punkter redan i båset. Sedan lever varje match sitt eget liv och det är väldigt olika från period till period.

Det här har varit en lång dag med en jobbig torsk. Du ska snart upp och hit igen. Är det lätt att somna?

– Man tänker mycket, det gör man. Men jag har blivit bättre på att somna efter förluster. Jag har svårare att somna efter vinster, jag är så uppe i varv. Nu hade vi kunnat gå till halvtidsvila i en väldigt bra position för att vara Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan. Nu vinner Västerås och vi förlorar. Det blir extra tungt, men på förhand tror jag att många tagit utgångsläget vi har inför våren.

Hur har det varit att ha med mig hela dagen?

– Det har fungerat bra. Vi känner ju varandra lite sedan förr och jag kanske höll igen på något, men jag var ändå ganska filterlös ibland. Jag tänker väl lite mer kring på vad jag själv gör, det är väl det enda.

Har du ångrat dig någon gång?

– Nej, det kan jag inte säga. Sedan önskar jag inte allt jag sagt publiceras som jag säger i affekt. Jag vill kunna äga vad jag säger till en annan människa.

På tal om det känns det som att du vill styra narrativet när du möter media. Är det en genomtänkt taktik?

– Ja, det vill jag. Min utgångspunkt är att många av våra spelare läser och jag tycker det är viktigt att kunna styra media mot min bild och vad jag vill få ut av intervjun. Jag tror det är viktigt för både oss och för klubben. Sedan lyckas man inte alltid och ibland är det mer känslor än man kan hantera.

Köper vi journalister betet?

– Det tycker jag. Sedan har inte vi varit i någon kriskris, då kan det bli lite annorlunda, men jag tycker att det är viktigt att visa uppskattning för killarna vi har. Besvikelsen över en enskild förlust får inte överskugga alla bra prestationer och insatser vi gjort. Jag tycker också att folk bör veta vilket jobb alla lägger ned. Många lägger ned extremt mycket tid helt gratis och idellt för oss. Det gör att vi går runt och det betyder så sjukt mycket för oss alla.

Vid 22.30 lämnar han hallen, plockar på sig en sallad från kylskåpet och går ut till bilen.

Den här arbetsdagen är över.