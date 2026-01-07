07 januari 2026
Mitt under matchen mot VH – Modo presenterar nyförvärv

Modo förstärker med Luleå-spelaren David Granberg. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 07 januari 2026 20.59

Modo firade pausvilan i Vimmerby med att presentera nyförvärvet David Granberg.
Den 20-åriga centern ansluter på lån från Luleå och ska vara tillgänglig till klubbens match mot Oskarshamn på fredag.

David Granberg var en del av det Luleå som vann SM-guldet 2024/2025. Under förra säsongen deltog han också i JVM där han gjorde sex poäng. Nu är centern klar för Modo på lån.

– En spelskicklig center, säger sportchef Henrik Gradin till klubbens hemsida.

"Otroligt moget för sin ålder"

Granberg kan gå fram och tillbaka mellan Modo och Luleå fram till deadline för övergångar som är den 15 februari. Om Luleå kallar hem spelaren efter det kan han inte längre återvända till Modo.

– Han spelar otroligt moget för sin ålder och det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra i Hockeyallsvenskan, säger Gradin.

Rickard Johnston

