TREDJE RAKA HEMMAFÖRLUSTEN FÖR VIMMERBY HOCKEY

Nej, det vill sig inte för Vimmerby Hockey just nu. Mot Modo kom tredje raka förlusten på hemmais när gästerna från Örnsköldsvik vann med 1-2 trots en rejäl slutforcering från VH.

Vimmerby Hockey kom ut piggt mot Modo och var på väg mot en kanonstart när Arvid Caderoth blev helt ren framför mål. VH-centern hade gott om tid men stressade fram avslutet och sköt mitt på Edvin Olofsson i Modos mål. Ett bortkastat jätteläge som VH definitivt borde ha förvaltat bättre.

Sjukdomsfall på läktaren

Efter drygt fem minuters spel påkallade publiken domarnas uppmärksamhet och matchen avbröts efter ett sjukdomsfall på läktaren. Sjukvårdare anlände snabbt med hjärtstartare och efter en tids vård kunde den drabbade personen bäras ut från arenan på bår. Speakern kunde snart ge ett lugnande besked att personen var vaken och talbar när han bars ut till ambulansen och matchen återupptogs efter ett avbrott på drygt 15 minuter.

Vimmerby Hockey hade det mesta och bästa av spelet inledningsvis och Modo stod inte att känna igen. Marcus Limpar Lantz spelade fram Emil Ekholm till ett öppet läge framför mål men skottet över från nära håll. Ju längre perioden led desto mer jämnade gästerna ut spelet och skapade tryck i perioder. Tyler Kelleher var på väg mot ett friläge efter att Emil Ekholm tappat pucken i offensiv zon, men ett enormt hemjobb från William Alftberg avstyrde möjligheten.

Mardrömsstart i andra

I andra perioden fick Vimmerby Hockey en mardrömsstart när gästernas Jesper Olofsson prickade in 0-1 i Pontus Eltonius högra kryss redan efter 19 sekunder. Målet gav Modo energi och gästerna fortsatte ösa på under första halvan av perioden. För att få till en förändring valde Eric Karlsson att ta en timeout efter drygt sju minuters spel. Men den gav ingen önskad effekt. Tvärtom utökade Modo till 0-2 efter en snabb omställning där VH:s förstakedja gick bort sig offensivt och gästerna tackade och tog emot. Baklängesmålen såg ut att sänka VH-spelarna som hade svårt att få till något eget spel alls samtidigt som Modo hade bra kontroll på matchen. Med knappt två minuter kvar av perioden var Arvid Hurtig nära att reducera men skottet träffade stolpen.

Lejon reducerade

I tredje perioden skapade VH en del halvchanser från start men var aldrig nära att hota Modo inledningsvis. Istället var det Eltonius som höll hemmalaget kvar i matchen med flera kvalificerade räddningar. Efter drygt nio minuter drog Modo på sig en utvisning och VH fick chansen i powerplay men utan att förvalta läget.

Reduceringen skulle komma kort därefter när Hugo Orrsten snyggt spelade fram Hugo Lejon som pangade in viktiga 1-2. Samma Lejon höll på att bjuda Modo på ett mål men då klev Eltonius fram med en superräddning. Vimmerby Hockey fick igång en rejäl slutforcering med flera fina möjligheter, men pucken ville inte in. Slutsiffrorna skrevs till 1-2.

