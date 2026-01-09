Trots målkrisen – offensiv VH-värvning dröjer: "Har gått bet på spelare"

I början av november pratade Pelle Johansson i en intervju med Dagens Vimmerby om att klubben fått in externa medel för en offensiv värvning. Drygt två månader senare har bara Hugo Lejon, 19 år, plockats in. Samtidigt har VH tre raka förluster och ett uselt snitt på 1,4 mål/match de senaste tio matcherna. – Vi har absolut gått bet på någon spelare, men det är tunt på marknaden och vi kan inte bara gå på bredden. Det måste vara en spelare som vi anser tillför något i den offensiva riktningen, säger sportchefen.

Vimmerby Hockey har hängt med spelmässigt i hemmamatcherna mot såväl AIK, Kalmar och Modo. Ändå har det blivit noll poäng, till stor del på grund av ineffektiviteten framåt. Fyra mål på tre matcher är inte tillräckligt och nu höjs rösterna för en offensiv värvning. Något sportchefen Pelle Johansson öppnade för redan för två månader sedan efter att klubben fått loss externa medel för att finansiera en värvning.

– I mångt och mycket är det jättebra insatser men vi ser alla att det inte är stolpe-in direkt. Man kan inte klaga på prestationerna i de senaste matcherna.

Vad är det som saknas?

– Saknas och saknas… Mycket handlar om självförtroende. Vi skapar definitivt chanser för att göra fler mål, så är det. Mot Modo hade vi 13-6 i heta målchanser enligt videosystemet som vi får utskickat och även om vi inte ska dra för stora växlar av det så hade vi möjligheter att göra fler mål än ett.

"Har spelare som kan göra det"

Hur kommer det sig att ingenting händer på värvningsfronten?

– Det är bara att se på marknaden, det är inga många lag som plockar in spelare och det är fortfarande tunt. Vi kan heller inte gå på bredden utan det måste vara någon som vi anser tillför något offensivt. Vi ska inte bara plocka in spelare bara för att plocka in utan måste tänka på omklädningsrummet också. Det kan rucka på grejer och det är minst lika viktigt att vi tror på det vi har, säger Pelle Johansson och fortsätter:

– Så länge vi skapar chanser kommer målen komma. Jag hade varit mer orolig om vi inte hade skapat något, men det är inte där problemet sitter. Vi behöver få någon som tror på det och som kan pilla dit puckarna. Vi har definitivt spelare i laget som kan göra det – och som har gjort det tidigare. Med det sagt tittar vi absolut på spelare att plocka in men det måste kännas rätt också.

Har ni varit nära att värva in något under den här perioden?

– Vi har absolut gått bet på någon spelare. Det finns andra klubbar som är mer intressanta än vad vi är med tanke på den placering vi har i tabellen, kontra om man ligger högre upp.

Annons:

"Viktigaste inkomstkällan vi har"

Till de supportrar som läste artikeln i november om en kommande värvning och frågar sig varför ingenting har hänt på så lång tid, vad vill du skicka med till dem?

– Jag tror att de flesta har förståelse, det är mer ni i media som trycker på. De flesta förstår att det måste vara rätt typ av spelare, karaktär och dessutom passa plånboken. Till sist är det ändå budgeten som ska hålla och det är viktigare att hålla koll på pengarna än att göra en tokchansning.

Med tanke på att värvningen dröjer finns det utrymme att erbjuda ett potentiellt nyförvärv högre lön än tidigare.

– Det blir ett kortare avtal och pengen jag har ökar i värde, definitivt är det så.

Sportchefen riktar samtidigt en passning tillbaka till de VH-fans som efterfrågar en spetsvärvning.

– Om det är några som skriker att de vill ha in spelare bör de också gå på matcherna. Publiken är den viktigaste inkomstkällan vi har och kommer inte publiken och jag har pengar över så kommer det att tas därifrån. Vi behöver stödet.

Och ja, Pelle Johansson har rätt i att siffrorna sviktat i de senaste matcherna. Vimmerby Hockey har budgeterat med ett publiksnitt på 1 100 åskådare och hittills är det totala snittet 1 137 personer. Däremot har klubben en oroväckande trend med bara 1 047 åskådare i snitt de fem senaste matcherna där varken Kalmar eller Modo har lockat över tusen åskådare.

Tufft i Mora för Oskar Lindgren

Tidigare under säsongen plockades Elias Lindgren tillbaka till Vimmerby Hockey efter att ha fått sparsamt med speltid i Södertälje. De senaste matcherna har brorsan Oskar fått begränsad istid i Mora och även varit uppsatt som sjundeback.

Är Oskar en intressant spelare för er även om han inte är forward?

– Vi vet vad vi får i Oskar, men han sitter i ett avtal och där har vi inte gått vidare på något sätt. Däremot kan det vara intressant till nästa säsong, men det är mest upp till Oskar.