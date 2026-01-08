Den drabbade från sjukhussängen: "Vill tacka för den fantastiska hjälpen"

Den man som föll ihop på läktaren mellan VH och Modo kommer med lugnande besked på torsdagen. Foto: Arkivbild

Publiken var extremt tydlig med att något hade hänt på läktaren. Till slut bröts matchen och otäcka scener utspelades sig i VBO Arena. På torsdagen kommer lugnande besked. – Jag lever, säger Vimmerbyprofilen som vill vara anonym.

Det var bara några minuter in på matchen mellan Vimmerby Hockey och Modo som hemmapubliken gjorde det extremt tydligt att något hade hänt på läktaren.

Till slut uppfattade även domarna detta och blåste av spelet. Tystnaden var total inne i hallen och alla undrade förstås vad det var som skedde.

På skärmen gick det att läsa att matchen tillfälligt avbrutits på grund av sjukdomsfall på läktaren. Minuterna gick och tolv minuter senare kom applåder från läktarplats.

Då fördes den drabbade, som enligt speakern var både vaken och talbar, ut till ambulansen. Dagen efter har vår tidning fått tag i den drabbade Vimmerbyprofilen, som önskar vara anonym.

– Jag lever men ligger kvar i Västervik. De ville ha kvar mig ett par dagar till. Det är fascinerande att man kan få till en nyhet av att jag svimmar, berättar mannen.

"Var som på film"

Själv missade han förstås all uppståndelse som ägde rum.

– Jag var ju medvetslös, så jag är själv inte medveten om uppståndelsen. Som jag har förstått det gick det oerhört snabbt. Är det något ställe man ska drabbas av sådant här, så är det i ishallen där det finns läkare, hjärtstartare och sjukvårdspersonal på plats inom några meters avstånd. Jag kan varmt rekommendera det om man ska vara med om något sådant här.

Vad är det sista du minns?

– En vän tittade konstigt på mig, eftersom jag var lite darrig. Hon frågade om jag behövde något att dricka, men då sa jag att "nej, det behövs inte". Det är det sista jag minns.

Därefter vaknade Vimmerbyprofilen upp.

– När jag vaknade var det som på film. Jag ser 20 ansikten som tittar ned på mig. Jag visste inte vad som hade hänt och tänkte att vad gör de här människorna. Jag har fått höra att det tog tio minuter innan jag vaknade. Då frågade jag om hockeyn och sa att "ni har väl inte blåst av spelet för det här?". Jag tänkte att folk har kommit hit för att se hockey och inte se mig ramla ihop, men det är tydligen rutinerna.

Inte varit på flera år

Han fördes med ambulans till sjukhus och har genomfört en blodtransfusion.

– Jag har extremt dåliga blodvärden och det var det som gjorde det. Jag läcker blod någonstans. De vet inte riktigt var, men håller på att kolla upp det nu. Jag känner mig piggare nu och förstår varför Dracula känner sig piggare när han får blod i sig, skojar han.

Vimmerbyprofilen är väldigt tacksam mot alla som hjälpte honom.

– Jag vill tacka för all den fantastiska hjälp jag fick och att ambulanspersonalen lyckades övertyga mig om att det var en bra idé att åka till sjukhuset.

Mannen hade inte varit på ishockey på flera år, men var hembjuden till ett par på nyårsafton och tänkte då bjuda tillbaka genom att gå på hockeymatchen.

– Det blev en upplevelse för alla. Här ligger jag nu, men är som du hör förhållandevis pigg. Nu ska de undersöka mer vad som är fel på mig.

Kommer du våga gå på hockey igen?

– Det händer saker när jag går. Jag vet inte om de vill att jag ska komma, eftersom de både förlorade och jag dessutom orsakade en paus i spelet, men det är klart att jag ska gå på hockey igen.