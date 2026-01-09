VH kastar om i formationerna mot Nybro: "Behöver bli skarpare"

Hugo Lejon, Hugo Orrsten och Jakob Karlsson fick chansen tillsammans i slutet av matchen mot Modo och utgör en av formationerna mot Nybro Vikings. Foto: Rickard Johnston

Jakob Karlsson, Hugo Lejon och Hugo Orrsten spelade ihop i slutet av matchen mot Modo senast och får nytt förtroende från start mot Nybro. Det innebär att Arvid Caderoth tar lagkaptenens plats mellan Filip Fornåå Svensson och Anton Carlsson. – Just nu är det mycket som ser bra ut i spelet, vi behöver bara bli skarpare när vi får lägena, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey och Nybro Vikings har mötts tre gånger den här säsongen och det har varit idel hemmasegrar. VH har förlorat med 4-5 och 1-4 i Nybro och vunnit med 3-0 i Tigerkulan. Sett över hela säsongen är Nybro seriens sämsta bortalag medan Vimmerby Hockey har näst sämst siffror på hemmais. Båda lagen kommer med tre raka förluster i ryggen.

– Alla våra tre prestationer mot Nybro har varit ganska bra men tyvärr har vi bara fått med oss en seger. Det är ett lag som vill äga puck och vi har tagit bort mycket av deras spel nerifrån med vår forechecking. Det blir viktigt för oss att spela färdigt situationerna och vara snabbare i våra omställningar, säger Eric Karlsson.

Tre nyckelmatcher på rad

Efter att ha sett om matchen mot Modo är VH-tränaren mer belåten över hur det såg ut i 1-2-förlusten.

– Vi hade fler bra situationer än vad känslan var där och då i båset. Det fanns väldigt många saker att bygga vidare på.

Efter en vecka där Vimmerby Hockey har ställts mot tre topplag väntar nu tre lag från nedre halvan av tabellen. Nybro, Östersund och Västerås. Att plocka poäng blir oerhört viktigt för att inte halka efter och cementeras i botten av tabellen.

Förbereder ni er på något annat sätt för de här matcherna?

– Nej, det är viktigt att vi följer den metodik vi haft hela säsongen. Jag är väldigt emot att uppfinna hjulet när det inte går som man har tänkt. Allt vi har tänkt från augusti kring trupp och struktur har vi vidhållit och kommer att vidhålla. Det är klart att vi gör mindre justeringar och förändringar, men framförallt utvecklar vi det vi startade med. Om man ser om seriepremiären kan man se att vi har utvecklat mycket i vårt spel, säger Eric Karlsson och fortsätter:

– Just nu är det väldigt mycket som ser bra ut. Vi behöver bara bli skarpare när vi får lägena.

Förändringarna i kedjorna under matchen mot Modo kvarstår mot Nybro vilket innebär att Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson och Anton Carlsson utgör en formation medan Jakob Karlsson, Hugo Orrsten och Hugo Lejon spelar ihop.

Övriga kedjor är oförändrade och Pontus Eltonius fortsätter i målet.