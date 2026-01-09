TOTALT MÖRKER FÖR VH – ÖVERKÖRDA MOT NYBRO

Det är ett mörker för Vimmerby Hockey just nu. Mot Nybro Vikings kom veckans tredje raka förlust och totalt sett den fjärde i följd. Gästerna vann med 3-0.

Vimmerby Hockey har haft en tung december och januari har börjat lika becksvart. Det enda ljuset i mörkret är segern mot Troja-Ljungby runt nyår.

Den här veckan hade inneburit två förluster hemma i VBO Arena. I måndags blev det 2-5 hemma mot Kalmar HC och sedan 1-2 mot Modo Hockey i onsdags.

På fredagskvällen var det ny hemmamatch och då stod länsrivalen Nybro Vikings för motståndet. Som vår tidning nyligen gått igenom har Vimmerby haft oerhörda bekymmer i matcherna mot övriga lag från länet.

Den här kvällen inledde Vimmerby väldigt piggt och dominerade matchbilden under den första halvan av premiärakten. Nybro hade några bra minuter ett tag och bland annat ett numerärt överläge.

Efter knappt 14 minuters spel, efter en bra VH-chans, kontrade bortalaget och fri med Pontus Eltonius var Oscar Nordin säkerheten själv. Han lurade ned Pontus Eltonius helt och 1-0 var ett faktum.

Vimmerby återtog kommandot mot slutet av perioden och var bland annat en ribbträff från Nick Bochen från att kvittera. Skotten tog man med 11-4.

Scenförändring i mittperioden

All energi och fart var som bortblåst när den andra perioden tog sin början. Vimmerby fick inte låna pucken och Eric Karlsson plockade en timeout redan efter drygt fyra minuter.

Den gav ingen omedelbar effekt och knappt ett par minuter senare åkte Isak Hansen ut. Nybro lyckades dock inte utöka sin ledning, men hade ett tag 8-0 i skott.

VH fick en möjlighet i numerärt överläge i perioden och spelet var ganska vasst, men något mål blev det inte. Detta trots att Nick Bochen nu träffade stolpen. Elliot Ekefjärd fick speltid mot slutet av akten och redan i sitt första byte var han en stolpträff från att kvittera.

Den andra perioden var i många delar dock ett riktigt sömnpiller och en av Vimmerbys sämre sådana på länge. Skotten blev 5-10.

Tredje raka förlusten

Vimmerby drog på sig två utvisningar i början av tredje perioden. Med endast två sekunder kvar av fem mot tre-spelet utökade Nybro ledningen till 2–0 genom Joachim Rohdin. Av bara farten gjorde Nybro 3–0 och punkterade tillställningen. Gabriel Säll gjorde målet.

Förlusten var Vimmerbys tredje raka. Sett till länsderbyn försämrade man nu sin statistik ytterligare. VH har tagit totalt nio poäng av 66 möjliga mot övriga lag från vårt område. Det är förbluffande siffror.

Mer om den här torsken hittar ni på Dagens Vimmerbys sajt senare i kväll.