FEM PUNKTER: Ökat missnöje när problemen fortsätter hopa sig

Vimmerby Hockey är inne i en jobbig fas av årets allsvenska säsong. I kväll blev det förlust med 0–3 hemma mot Nybro Vikings. Foto: Ossian Mathiasson

Åttonde förlusten på de nio senaste matcherna, nedskickade på negativ kvalplats, ökat missnöje från supportrarna och publiksiffra under 1 000. Vimmerby Hockey har ett jobbigt läge. Här kommer Ossian Mathiassons fem punkter efter 0–3-förlusten mot Nybro Vikings.

Ökat missnöje och växande tränarkritik

Vimmerby Hockey befinner sig i ett bekymmersamt läge med en växande förlustrad och insatser som inte räcker till på allsvensk nivå. Vimmerby hade, bortsett från en fullt godkänd första period, förtvivlat svårt att få till sitt spel och skapa chanser och föll mot ett för dagen lika svagt Nybro.

Missnöjet, som har legat och pyrt ett tag, växer sig nu allt starkare. Supportrar på plats i VBO Arena och på sociala medier lägger den ena negativa kommentaren efter den andra och ställer sig frågande till tränarnas förtroende att få laget att komma på rätt väg igen.

Spelmässiga trenden håller i sig

Vi har skrivit det förr – och gör det igen. Vimmerby svarade återigen för en bra öppningsperiod och det som återigen ställde till det var förmågan att ta vara på de skapade chanserna. När Nybro skapade sin i stort sett första möjlighet efter knappt 14 minuter blev det mål och matchen började skifta karaktär. Vimmerby har sedan tidigare stukat självförtroende och luften började sakta gå ur spelarna efter käftsmällen.

Scenförändringen var stor till andra perioden, något som går att känna igen från de senaste matcherna. Motståndarlaget, Nybro denna gång, parkerade i offensiv zon och det tog lång tid innan Vimmerby tog sig upp med ordnat spel i anfallszonen.

Vimmerby kom inte alls upp i normal standard i de två avslutade perioderna och målskyttet är fortfarande en problematisk knut att försöka reda ut.

Under strecket för första gången

Det är längesen Vimmerby Hockey var nere på negativ kvalplats i Hockeyallsvenskan. Nu är VH under strecket efter att ha förlorat åtta av de nio senaste matcherna samtidigt som Västerås IK tog en poäng mot serieledaren IF Björklöven. I mitten av december hade Vimmerby häng på lagen ovanför sig i tabellen och nu är läget ett helt annat där Vimmerby får kämpa för att hålla två lag bakom sig när grundserien summeras efter 52 omgångar.

Ödesvecka stundar

Det som såg så lovande ut i mitten av december har förändrats radikalt över helgerna. Vimmerby har förlorat åtta av de nio senaste matcherna och halkat ner på negativ kvalplats. Det som nu står för dörren är en ödesvecka med bortamatch mot Östersunds IK på onsdag och hemmamatch mot Västerås IK på fredag. Den negativa trenden måste brytas och vändas på något sätt.

Publiksiffra under 1 000 för tredje matchen i rad

Vimmerby har spelat fem raka hemmamatcher sedan den 29 december. Efter två matcher med över 1 000 åskådare mot både IF Troja-Ljungby och AIK har det varit en tuff publikmässig vecka med 839 åskådare mot Kalmar HC i måndags, 942 mot MoDo i onsdags och 989 mot Nybro Vikings IF i afton. Frågan är hur många åskådare som kommer nästa fredag när bottenkollegan Västerås IK kommer på besök och det är gratis entré.

Alla dessa hemmamatcher i januari är nog inte helt optimalt för klubben samtidigt som resultaten inte går lagets väg.