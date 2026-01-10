VH fast i jobbig svacka: "Presterar inte tillräckligt bra för att vinna"

Vimmerby Hockey har fått stora problem i Hockeyallsvenskan och halkat ner på negativ kvalplats efter ännu en förlust. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey har hamnat i en jobbig svacka i Hockeyallsvenskan. Åttonde förlusten på de nio senaste matcherna inkasserades hemma mot Nybro Vikings. – I dag är det inte tillräckligt bra och så som det ser ut kan vi inte vara nöjda, säger tränaren Eric Karlsson.

Den snöpliga och sena 0–1-förlusten hemma mot Mora IK i mitten av december har visat sig bli startskottet på en jobbig resultatmässig period för Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan.

Vimmerby har därefter radat upp förluster, haft problem med målskyttet, tappat kontakten med lagen högre upp i tabellen och dragits in i bottenstriden på allvar. I dag kom åttonde förlusten på de nionde senaste matcherna och Vimmerby svarade, bortsett från en godkänd första period, för en slätstruken prestation hemma mot Nybro Vikings, ett lag som nu ligger tio poäng före VH i tabellen.

– Jag är såklart jättebesviken. Jag har stått många gånger här i år och tyvärr förlorat och känt att vi har gjort bra prestationer. I dag tycker jag att första 20 i mångt och mycket är bra och sista 40 tycker jag inte att vi presterar tillräckligt bra för att vinna hockeymatcher i den här ligan. Det är ett rättvist resultat, säger Eric Karlsson.

Vad är det som felar i andra och tredje perioden?

– Jag tycker att vi tappar duellspelet som vi är så bra på och det är blandat med att vi har väldigt svårt i vårt puckspel. Vi får jaga väldigt mycket, åka väldigt mycket skridskor och kämpa väldigt hårt. Vi hamnar på rygg och då blir vi väldigt trötta och då får Nybro se väldigt mycket bättre ut än vad jag tycker att de är, säger Eric Karlsson.

"Ingen rytm och inget tryck"

Vimmerby borde sett till spel- och chansövertag varit i ledning efter första perioden, men det var Nybro som gjorde första periodens enda mål på ett av få lägen som de hade.

– Det är en period som vi ska gå ifrån med antingen 1–0 eller 2–0 och de gör mål på sitt andra skott. Många lag kan tappa där och då, men jag tycker att vi kör på hela första perioden.

Vimmerby tappade konceptet i andra perioden och det dröjde länge innan de kom in i offensiv zon med ordnat spel.

– Nybro steppar såklart upp och är inte nöjda med sin prestation. Duellspelet och passningsspelet är vi för svaga i och därför får vi ingen rytm, inget spel med pucken och inget tryck. Jag är besviken, både på resultat och prestation sista 40 minuterna. Vi behöver göra mer än 20 bra minuter för att vinna matcher i den här ligan.

Eric Karlsson är tydlig med att störst ansvar ligger hos honom i rollen som huvudtränare.

– Jag har störst ansvar och jag är huvudtränare. Nummer ett är att jag behöver hitta en väg för att vända detta tillsammans med killarna. Det finns alltid ett spelaransvar och jag har inte upplevt att det har varit ett problem hittills i år. Vi har tacklat förluster på ett väldigt bra sätt och det är få gånger jag har stått här och varit besviken över prestationen. Jag ska inte låta 40 minuter definiera den gruppen vi har, men det är klart att vi inte bara kan låta det fortgå och hoppas att det löser sig. Det handlar om att jag som huvudtränare tillsammans med mina kollegor och den här gruppen ska hitta en väg framåt, prestera bättre och hitta vägar till att vinna matcher. Vi kan inte bara tro att det löser sig av sig självt.

Det hördes negativa kommentarer från läktarhåll under matchen, är det något man tar del av och tänker på under matchens gång?

– Nej, definitivt inte under matchens gång. Det vi kan påverka är vår egen prestation och det är det vi behöver landa i och ta kontroll över. Det har vi gjort bra och i dag gör vi inte det bra. Jag har varit på ställen där de är en miljard gånger värre än vad det är här. Jag tycker att publiken i Vimmerby stöttar oss och vill att det ska gå bra för oss. Vårt ansvar är att prestera bättre för att kunna vinna hockeymatcher. Lägger vi fokus på något annat blir vi passagerare och det kommer inte ge någonting.

"Bara vi som kan påverka det"

Vimmerby har till följd av förlustraden petats ner på negativ kvalplats, lika många poäng som Västerås IK som gick upp på säker mark.

– Det är klart att det är en kontenta av att vi inte har vunnit tillräckligt mycket på slutet, då blir det så. Vi kan inte fokusera på hur det går för andra lag eller tabellen i sig. Sedan är det klart att alla är mycket väl medvetna om hur det ser ut och har koll på den. Vi behöver hitta ett sätt att vinna hockeymatcher. Det är vår prio och det är bara vi som kan påverka det. Vi tittar inte på någon annan och pekar inte på varandra. Jag tar mitt ansvar och spelarna tar sitt ansvar och vi behöver göra det här tillsammans framåt.

Vad är vägen framåt för att ni ska börja vinna matcher?

– Det är ganska uppenbart att det är målskyttet som är det stora. I dag, utöver första perioden, skapar vi inte tillräckligt många chanser. Jag tycker att vi har sett ett mycket bättre offensivt spel de senaste tio-15 omgångarna, men vi har fortfarande inte hittat vägar för att få puckarna in i mål och det är en väldigt svår sak att påverka. I dag är det inte tillräckligt bra och så som det ser ut kan vi inte vara nöjda.