VH-tränaren om pressade läget – så ser han på föreningens stöd

Åtta förluster på nio matcher och under kvalstrecket. Eric Karlsson går igenom sin tuffaste period hittills som tränare för Vimmerby Hockey och delar av publiken vädrade sitt missnöje i plattmatchen mot Nybro Vikings senast. – Vi är besvikna över prestationen och jag tar det största ansvaret. Att publiken blir frustrerad och irriterad respekterar jag. Vi vill spela bättre för att få deras positivitet istället, säger huvudtränaren.

Förlustsviten på fyra raka matcher är Vimmerby Hockeys längsta den här säsongen och med bara tre inspelade poäng på de nio senaste matcherna är laget i allra högsta grad inblandat i en bottenstrid tillsammans med i första hand Västerås och Troja-Ljungby.

0-3-förlusten mot Nybro senast samtidigt som Västerås överraskande tog en poäng borta mot serieledaren Björklöven innebar att VH föll under kvalstrecket. Jumbon Troja-Ljungby tog därefter en imponerande skalp borta mot serietrean Karlskoga i helgen vilket gör att det bara skiljer två poäng mellan de tre lagen.

– Vi är besvikna över den senaste prestationen och vi har pratat mycket om det i dag. Vi har 17 matcher kvar och ett jättebra utgångsläge. Det handlar om att ta det match för match och hela tiden bli lite bättre. Vi vet att vi är sjukt ramstarka defensivt och att vi är ett topp sex-lag i underliggande siffror där, men vi behöver hitta vägar att få in mer puckar i mål och självförtroende i det, säger Eric Karlsson.

Känner föreningens stöd

Påverkar det er att Troja-Ljungby och Västerås IK börjat ta poäng och hitta formen?

– Man vill ju svara nej på den frågan såklart, men det är klart att alla har koll på tabellen och vi får acceptera ett nuläge. Samtidigt, börjar man fastna i andra saker som vi inte kan påverka så blir man en förlorare på något sätt. Vi försöker hela tiden fokusera på det vi kan påverka. Vi har kvar att möte Troja en gång och Västerås en gång, det är då vi kan påverka dem. Annars är det bara vårt hela tiden.

I förra matchen var det en del negativa kommentarer på läktaren. Är det något man påverkas av som tränare?

– Det finns ett stort hockeyengagemang och det är vi tacksamma för. Jag tycker att publiken har slutit upp bra. Det är en tuff period i januari både ekonomiskt och med många hemmamatcher men vi känner att vi har ett fint stöd. Att de blir frustrerade och irriterade när vi spelar dåligt respekterar jag. Det är deras engagemang och vi vill spela bättre för att få deras positivitet istället.

Hur ser du på din roll som tränare – känner du press efter en dålig period med tanke på tabelläget?

– Jag förstår frågan och respekterar den men mitt stora fokus är att hjälpa killarna att få ut fler saker på isen. Jag tycker att vi generellt sett har presterat väldigt bra på slutet men inte fått med oss poängen och vi försöker knåpa och hitta vägar dit. Kopplat till mig själv så tar jag det största ansvaret alltid, det är jag tydlig med utåt och mot killarna och det är inga konstigheter. Det är min roll. Det är i de här perioderna man behöver vara bäst som tränare. Att stå här och tjoa och tjimma när man vinner är ganska enkelt.

Men du känner stöd från föreningen?

– Ja, det skulle jag säga.

Bussar uppåt redan ikväll

Under måndagen tränade Vimmerby Hockey med hög intensitet med många avslut och trafik framför kassen.

– En bra träning där vi hade fokus på att vinna mer insida och slå sin gubbe. Vi spelade mer direkt och det blev många mål vilket vad positivt i vad vi vill ha ut.

Redan under kvällen satte sig laget på bussen och tränar på plats i Östersund i eftermiddag.

– Det är lätt att bli såsig och seg av att åka buss hela dagen innan och vi upplever att det här blir bättre.

Vimmerby Hockey har hittills kammat noll i de två tidigare matcherna mot Östersund efter förluster med 1-4 respektive 1-2.

– Två ganska skilda matcher där vi gjorde en svag insats däruppe. Här hemma jobbade vi ner dem men hade inte riktigt kvaliteten med puck, säger VH-tränaren.

Efter morgondagens match i Östersund väntar bottenkonkurrenten Västerås IK hemma på fredag.