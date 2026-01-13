Sportchefen lämnar VH:s bottenkonkurrent: "Nytt avstamp"

Niklas Johansson är inne på sin tredje raka säsong som sportchef för Västerås IK. Nu meddelar VH:s bottenkonkurrent att han lämnar efter säsongens slut.

Niklas Johansson anslöt till Västerås IK i januari 2023 och har lett den allsvenska klubben som sportchef i tre säsonger. Det går inte säga något annat än att det har varit en tuff tid med sportsliga och ekonomiska problem. Laget är i allra högsta grad inblandade i en jobbig bottenstrid tillsammans med Vimmerby Hockey och IF Troja-Ljungby och riskerar att hamna i negativt kval.

Sportchefens vara eller icke vara har varit en ständigt återkommande diskussion under hela säsongen. Klubben meddelade på måndagen att de inte kommer förlänga Niklas Johanssons kontrakt efter årets säsong. Han kommer under återstoden av årets säsong ansvara för frågor som gäller den här säsongen. Tills vidare kommer styrelsen ta över Johanssons åtaganden inför kommande säsong 2026/27. Processen har inletts för att hitta ersättaren.

”Efter att ha utvärderat den sportsliga utvecklingen över tid bedömer styrelsen att föreningen behöver göra ett nytt avstamp inför kommande säsong och har därför fattat det här beslutet. Vi vill samtidigt tacka Niklas för sin tid i klubben och önskar honom lycka till i framtida uppdrag”, säger VIK:s styrelseordförande Caroline Moselius.

"Beslutet är vi 100 procent överens om"

Västerås har gjort satsningar för att hamna högre upp i tabellen, men det har inte gått vägen. Västerås har slutat elva, tia och ligger nu tolva under Niklas Johanssons ledning.

”Det har tyvärr varken gått som jag eller föreningen önskat under den här tiden, så beslutet är vi 100 procent överens om. Jag önskar Västerås IK lycka till i framtiden”, säger Niklas Johansson.

Han skickar även med ett meddelande till supportrarna och sponsorerna.

”Det är nu när det går som tyngst föreningen behöver er som allra mest. Det är stödet av att ni går på matcherna som kan ge nästa sportchef förutsättningar inför nästa säsong, samt det som skapar den extra energin spelarna behöver på isen för att vrida runt avslutningen till något positivt”, säger Niklas Johansson.