MÖRKRET FORTSÄTTER – FEMTE RAKA FÖRLUSTEN

Vimmerbys urusla form håller i sig. Borta mot Östersunds IK blev det förlust med 4-1.

Det var ett pressat Vimmerby Hockey som begav sig upp till Jämtland redan i måndags kväll. Bortamatchen mot Östersund kom i ett läge där Vimmerby befann sig i ett allt annat än bra läge.

Fyra raka förluster och bara en seger på de nio senaste matcherna har gjort att Vimmerby verkligen förpassats till bottenstriden på allvar.

Det var också hemmalaget som fick den bästa starten i matchen. Carl Holmner-Härgestam blev helt frispelad i slottet med drygt två minuter kvar av öppningsakten. Då var det 1-0.

Tre mot fem i två minuter

VH inledde sedan starkt i den andra akten och efter knappt sju minuter kom också 1-1. Adam Petersson frispelades av Elias Lindgren och helt ensam med Carl Lidö gjorde "AP" inget misstag.

Men Vimmerby bjöd på ett typiskt bottenlagsbeteende och släppte in 2-1 bara 39 sekunder senare. Oskar Wahlbergs skott tog på en klubba på isen på vägen fram mot mål.

VH fick sedan ett powerplay och hade flera fina möjligheter att utjämna. Ineffektiviteten fanns dock där i vanlig ordning.

Mitt i en bra sekvens för Vimmerby drabbades man av en utvisning på grund av för många spelare på isen. Elias Lindgren gillade inte beslutet och drog på sig en tvåa för vad han nu sa till domarna.

Därmed fick Östersund spela fem mot tre i hela två minuter. Vimmerby stod emot länge, men inte hela vägen. Med 17 sekunder kvar satte Alexander Anderberg 3-1.

Släppte ett till

Det fanns möjligheter för Vimmerby att hitta en 3-2-reducering, men fler än ett mål blev det inte. När VH spelade sex mot fem kunde Maksim Semjonovs sätta 4-1 från egen zon. Vimmerby har nu fem raka förluster och en seger på de tio senaste matcherna. Vimmerby är fortsatt nästjumbo, men nu blott på målskillnad jämfört med jumbon Troja-Ljungby.

