VH-tränaren: "Älska oss som mest när vi förtjänar det som minst"

Trenden vändes inte nu heller. Vimmerby Hockey föll för femte matchen i rad och läget blir bara allt värre. – Jag förstår att det vädras missnöje och frustration, men vi har ett gäng som ger allt, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Det var ett pressat Vimmerby som åkte till Jämtland. Fyra raka förluster och åtta förluster på de nio senaste matcherna. Efter kvällens drabbning med Östersund är de siffrorna ännu värre.

Tabellåttan vann med 4-1. Eric Karlsson såg dock betydligt fler ljusglimtar i den här matchen jämfört med Nybroinsatsen i fredags.

– Jag tycker vi startar helt okej, skapar lite chanser och hanterar deras anstormning ganska bra. Därefter blir vi passiva och ihåliga i mittzon. Resten av perioden går till dem. Vi kommer ut i andra och gör en jättebra period. Vi har bra fart i våra breakouts och hotar dem med en annan fart, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Inte ens en minut efter Adam Peterssons 1-1-puck hade Östersund återtagit ledningen.

– Det blir mentalt tufft. Vi försöker blocka skottet, men så tar det Ekefjärds benskydd och går in. Det är surt såklart och tufft. Vi får jobba hårt för alla våra mål, så då blir det jättetufft.

"Hänger aldrig en kille"

Östersund utökade sedan med 17 sekunder av lagets fem mot tre-spel.

– Vi har nästan dödat hela tre mot fem-spelet, men så kommer målet. Vi fortsätter ändå köra på och krigar och ger vårt allt i sista. Vi skrapar fram några chanser, men vi behöver återigen ta betalt. Jag gillar ändå sista 40 minuterna.

Vad säger du om det som händer när det blir tre mot fem och Elias Lindgren tar en tvåa för abuse?

– Det är svårt att säga. De kastar en puck till vårt bås och den är tuff, men samtidigt inget att snacka om. Elias reagerar och jag vet inte vad han säger, men vi hänger aldrig en kille. Det har inte hänt innan och det händer nog inte igen. Det är en tråkig omständighet och tufft att få tre mot femman.

Vimmerby släppte också in 4-1 när man spelade sex mot fem i slutminuterna. Den här förlusten var den femte i följd och på de tio senaste matcherna har man alltså bara plockat tre poäng. Vimmerby är nu på samma poäng som jumbon Troja-Ljungby.

– Jag är jättebesviken och inte nöjd med resultatet. Vi behöver hitta vägar att vända trenden. Vi tar inte betalt på chanserna vi får, men jag tycker att det finns starka karaktärsdrag i gruppen. Caderoth (Arvid) blir sönderskjuten när vi ligger under med 0-3 mot Nybro och likaså Limpar Lantz (Marcus). Båda ger sig inte, utan spelar vidare. Kevin Wennström blockar skott i slutminuten i dag och alla i båset kastar sig över honom. Mentaliteten och tron finns där för att vända trenden varje dag och det är jätteimponerade av killarna. De krigar verkligen i dag.

"Pelle jobbar arslet av sig"

Det har börjat lyftas tankar lokalt kring att plocka in en mental coach för spelarnas skull. Alltså ytterligare en person runt laget.

– Generellt är jag positiv till det och det är inget vi utesluter, men det ska vara rätt person och rätt väg framåt. Det killarna gör påvisar att det finns tro, energi och ett go i gänget.

Hur trycker du på mot sportchefen för den här utlovade spetsvärvningen?

– Vi jobbar hårt tillsammans för att förstärka laget med de medel vi har. Det är en tuff marknad. För mig och Stefan som tränare handlar det om att fokusera på killarna vi har och få dem att maximera sina insatser varje dag. Jag vet att Pelle (Johansson) jobbar arslet av sig och vi har en dialog.

Är det något nära?

– Vi får se vad som händer.

"Älska oss som mest när vi förtjänar det som minst"

Vid senaste hemmamatchen var det tydligt att publiken i Vimmerby var allt annat än nöjd. Besvikelsen lär inte vara mindre efter ännu en förlust inför fredagens gratismatch mot Västerås.

Har du någon uppmaning till besvikna supportrar?

– Älska oss som mest när vi förtjänar det som minst. Det finns ett stort engagemang och jag uppskattar stödet som finns. Förlorar vi så här många matcher vädras missnöje och frustration. Det förstår jag, men vi har ett gäng som ger allt för att maximera insatserna varje dag. Så kom och stötta oss.

Hur viktig är matchen på fredag?

– Det är en jätteviktig match med lite playoffkaraktär. Det är tajt i tabellen och för oss handlar det om att hitta en väg att vinna hockeymatcher. Hade vi gjort en Nybroprestation igen hade jag tyckt att det var oroväckande, men nu finns det mycket positivt att ta med oss. Killarna visar karaktär och vi ska göra en topprestation på fredag och ta dem.