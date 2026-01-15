Forwarden blir Kalmar trogen – redan klar för nästa säsong

Han har varit en poängsuccé i Hockeyettan. I år fick Jesper Lindén chansen i Hockeyallsvenskan med Kalmar HC. Den har han tagit. Nu står det klart att forwarden förlänger över kommande säsong.

Jesper Lindén har sprutat in poäng i Hockeyettan under många år. Som lagkapten för Mariestad gjorde han 43 pinnar på 36 matcher säsongen 2024/2025.

Kalmar HC fick upp ögonen och värvade honom inför den här säsongen. Här har det blivit 14 poäng på 35 matcher. Nu står det klart att 27-årige Jesper Lindén blir kvar i Kalmar över nästa säsong. Han har skrivit på för säsongen 2026/2027 redan nu.

– Det var inget att fundera på, sedan dag ett har jag trivts här i Kalmar och möjligheten att få fortsätta den här resan är jag väldigt tacksam för, ingen vet hur långt det kan gå men jag vet att jag vill vara en del av det, säger Jesper Lindén i ett pressmeddelande.

Assisterande sportchef Jarkko Oikarinen är glad över förlängningen.

– Väldigt kul att vi har kommit överens med Jesper, hans spel på isen och i omklädningsrummet är otroligt viktigt för oss, och vi tror att det finns mer att hämta utav Jesper och vi är glada för hans signatur för kommande säsong.