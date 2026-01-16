Hur ska VH knäcka den offensiva koden i kvällens ångestmatch?

Sedan senare delen av 2010-talet har bara ett lag i Hockeyallsvenskan snittat under två gjorda mål per match. Det var Tingsryd i fjol. Och då åkte man ur. Hittills den här säsongen ligger Vimmerby på 1,94. Kan vi få be om en förbättring av detta i kvällens ångestmöte mot Västerås? Ja, det är helt enkelt ett måste.

Det kan tyckas att man ältar Vimmerbys oförmåga att göra mål. Inte minst med tanke på att spelet den här säsongen i stora delar har sett ganska bra ut, att man har tagit kliv från i fjol, har ett tydligt högre poängsnitt och inte minst frisknat till från många av de barnsjukdomar man då led av.

Jag har sett varje sekund av Vimmerbys säsong, och jag tycker att Eric Karlsson har tagit det här laget ett steg till.

Att han får ta emot kritik när resultaten är bedrövliga är så klart helt rätt och naturligt, men sett till hans insatser så har jag svårt att se vad han skulle ha gjort annorlunda.

Äntligen har klubben en tränare med klubbhjärta, som är taktiskt driven, som är mer engagerad och dedikerad än de flesta tränare jag har stött på och som lägger oändligt med tid och hjärta på att få detta att fungera. Framför allt är det inte han som är inne på isen och prickar stolpar och ribbor 3-4 gånger per match, skickar pucken över sargen eller snackar till sig utvisningar. Jag hade köpt kritiken om bristerna hade varit strukturella, men allt för ofta har det handlat om individuella prestationer – eller kanske snarare brist på dem.

***

Men. Vad spelar det för roll när resultaten är skit och tabellplaceringen allt annat än vad fansen hoppades på?

Förlust i nio av de tio senaste matcherna. Förlust i de fem senaste, där förhoppningarna var ganska höga – och faktiskt även rimliga – på att kunna spela hem ett bra gäng med poäng och få luft till bottenträsket.

Och visst var det nära i flera av dem, men så var det det där med målproduktionen.

Om man tittar på statistiken under åren så är det svårt att säga att den ljuger – bristen på offensiv kraft kan brutalt direkt kopplas till en bottenplacering i ligan och stor risk att åka ur. Och då verkar det nästan inte spela någon roll hur solid defensiv man har. Om man bara lyckas få till något enstaka mål framåt i varje match så är det av naturliga skäl i stort sett omöjligt att plocka segrar.

Så här måste det helt enkelt göras något. Den offensiva koden måste knäckas – för snart är det för sent att ”nöja sig” med att laget skapar chanser och att så länge man gör det kommer målen så småningom.

Men målproduktion handlar långt ifrån bara om att värva in spelare med skills att hitta målet. Det handlar minst lika mycket om sättet som laget tar sig ur egen zon och bygger upp ett effektivt anfallsspel på. Här har det stundtals svajat rejält med pucktransporter som tar stopp i mittzon – ofta på stillastående spelare. I de senaste matcherna har man inte heller känt igen VH:s tidigare så effektiva presspel i anfallsszon som lagt grunden till långa anfall.

***

Om det ska vända någon gång, så är det i kväll mot bottenkollegan Västerås. Ja, det måste nog till och med göra det.

VIK, VH och Troja ligger samtliga på 35 poäng med ett 15-tal matcher kvar att spela. Med största sannolikhet är det bland dessa tre lag som de två hittas som kommer få göra upp i ett ångestkval i vår för att hålla sig kvar. Vad poängövertag i dessa sexpoängsmatcher betyder behövs inte ens förklaras.

Att det är en så kallad gratismatch i kväll borgar i alla fall för fint stöd på läktarna. För efter fyra hemmamatcher inom loppet av sju dygn i början av fattigmånaden januari, med svaga publiksiffror i matcher mot i vanliga fall publikdragande lag, är nog just fri entré vad VH-fansens plånböcker skriker efter.

***

Till förbundet får man skicka en förhoppning om att man har lite större lycka i tankearbetet inför nästa säsong. För fyra hemmamatcher inom loppet av en vecka (totalt sju hemmamatcher under januari månad samt en den 29 december) var verkligen inget som föreningen önskade. Och ingen ska lura mig att tro att någon av storklubbarna hade tvingats till detta.

Det handlar så klart inte bara om publikstöd, utan även om pengar. Väldigt lågt räknat (alla är inte fullbetalande vuxna) handlar det om ett intäktsbortfall på en kvarts miljon kronor när några hundra åskådare försvinner i var och en av fyra matcher. Pengar som kan vara helt avgörande för en klubb av Vimmerbys storlek för att klara elitlicensen. Det såg vi ju inte minst i det förra verksamhetsårets bokslut.

Men nu tar vi sikte på kvällen. Får vi ödmjukast be om struktur, disciplin – och islossning? Det kommer räcka.