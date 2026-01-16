VH BOMMADE TILLTÄNKT SPETS – VALDE FINSKA ANDRALIGAN

Vimmerby Hockey ska ha varit nära att sajna 28-årige kanadensaren Jake Smith, enligt våra uppgifter. Men han valde den finska andraligan i stället.

Jake Smith, 28, är ursprungligen från Pickering i Ontario. Den 178 centimeter långe ytterforwarden spelade juniorhockey i Tyskland och den tyska ligan blev också första anhalt när han lämnade Nordamerika.

2019-2020 gjorde han tio matcher och 15 poäng för Starbulls Rosenheim i den tyska tredjeligan. Stora delar av 20-talet har sedan spenderats i ECHL och säsongen 2023-2024 gjorde han 23 poäng på 37 matcher med Greenville Swamp Rabbits och förra säsongen blev det 37 poäng på 57 matcher med Reading Royals.

Inför den här säsongen blev det en ny flytt till Europa och Jake Smith har spelat för Aalborg Pirates i den danska ligan. Där har han svarat för 32 poäng på 22 matcher. 17 av dessa har varit mål.

Den här spelaren ville Vimmerby Hockey förstärka med, enligt våra uppgifter, men han valde till slut Jokipojat i den finska andraligan Mestis. Han skrev på för JoKP så sent som den här veckan.

"Konkurrensen hårdnat ytterligare"

VH:s sportchef vill inte bekräfta något namn, men bekräftar indirekt att Jake Smith varit ett namn man jobbat på.

– Vi hade ett läge där vi rök på någon som var tillgänglig, men där det var en ganska stor kostnad att ta loss honom från den befintliga klubben. Det var ett lag i Finland, i Mestis, som köpte loss den här killen. Den finska högstaligan har varit stängd tidigare, men nu kommer något lag från Mestis att gå upp. Det gör att de har ett gäng satsande klubbar där och konkurrensen har hårdnat ytterligare. Vi sitter, även om vi har pengar, med en ganska liten plånbok trots allt, säger Pelle Johansson.

En längre text med Vimmerbys sportchef om läget, värvningar och förtroendet för Eric Karlsson kommer senare i dag.