Säsongens viktigaste match för VH: "Nu vi ska vara som bäst"

Eric Karlssons Vimmerby Hockey har vunnit alla tre matcher mot Västerås hittills den här säsongen. Den senaste avgjorde Johan Mörnsjö i förlängning. Foto: Rickard Johnston

Tre lag på 35 poäng. I kväll tar nästjumbon Vimmerby Hockey emot Västerås IK – på säker mark tack vare bättre målskillnad – och är i desperat behov av att bryta förlustsviten. – Säsongens viktigaste match, konstaterar Eric Karlsson.

Eric Karlsson har plockat åtta av maximala nio poäng mot sin förra arbetsgivare hittills den här säsongen. Men ingen match har varit lika betydelsefull som kvällens drabbning.

– Alla vet att det är superviktigt. Hemmaplan, fullsatt och det finns jättemånga roliga aspekter att ha med sig. Det är de här matcherna man vill spela och det är nu vi ska vara som bäst, säger VH-tränaren.

"Det är en självförtroendefråga"

Med fem raka förluster i ryggen och bara en seger på de tio senaste matcherna är det ett pressat Vimmerby Hockey som kommer till spel. Bara 70 mål framåt visar att VH har klart sämst offensiva produktion i serien – tio mål sämre än Almtuna och 19 sämre än kvällens motståndare Västerås.

Du har pratat om att ni behöver bryta trenden. Kan ni göra något spelmässigt?

– Det där är en jätteviktig avvägning. Generellt sett landar ett förlorande lag i att de byter hela tiden vilket gör att spelarna till slut inte vet vad som gäller. Vi har vår identitet och vår grund och vi vet att den funkar. Vi har ett och samma problem och det har vi haft hela säsongen: effektiviteten framåt och att skapa chanser. Där har vi gjort justeringar under vägens gång utan att hitta på något helt annat. Inför matchen mot Östersund gjorde vi ytterligare en justering för att hitta fler heta chanser och hade ett förväntat Xg (förväntade mål) på nästan fyra.

Att siffrorna talar för att Vimmerby Hockey borde göra fler mål gör att Eric Karlsson menar att det i slutändan handlar om självförtroende.

– Våra klara chanser kan mynna ut i ingenting nu. Det är inte att spelarna inte kan eller inte vill utan såklart en självförtroendefråga. Som svar på frågan: Ni kommer inte få se oss hitta på en massa nya grejer, däremot gör vi små saker hela tiden och ger så mycket kärlek vi kan till killarna.

Martin Pärna fick bara nio minuter senast. Varför får han inte spela mer utifrån att han är en poängspelare?

– Jag respekterar frågan, men alla val beslut som jag och Stefan tar äger vi fullständigt och hur vi motiverar dem tar vi direkt med spelarna.

Annons:

"Vi blir hårt straffade"

I de senaste matcherna har VH släppt in en hel del mål efter snabba omställningar. Men tränaren håller inte med om att laget är mer sårbart än sina motståndare.

– De senaste sex matcherna är vi tredje bäst i ligan på att inte släppa till omställningar och sett över hela säsongen är vi åtta. Det tyder på att vi släpper till mindre än tidigare, men den stora skillnaden är att motståndarna gjort mål på sina chanser. Vi blir hårt straffade.

Hur VH ställer upp i kväll beror till stor del på Anton Carlssons eventuella medverkan. Familjen går i väntans tider och Anton fanns inte med på isen under värmningen. Då var det samma kedjor som mot Östersund.

– Det enda jag kan meddela här och nu är att Pontus Eltonius fortsätter i kassen.