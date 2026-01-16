LIVE: VH jagar trendbrott i viktigt bottenmöte

Emil Ekholms Vimmerby Hockey spelar en viktig match hemma mot Västerås IK på fredagskvällen.
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey har förlorat nio av de tio senaste matcherna och dragits in i Hockeyallsvenskans bottenstrid på allvar.
I kväll jagar VH ett efterlängtat trendbrott mot ett lika formsvagt och poängtörstande Västerås IK. Vimmerby befinner sig på negativ kvalplats med 35 poäng, lika många poäng som Västerås på säker mark och Troja-Ljungby på jumboplatsen. Då är det lätt att förstå digniteten av kvällens match i VBO Arena.