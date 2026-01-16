16 januari 2026
Emil Ekholms Vimmerby Hockey spelar en viktig match hemma mot Västerås IK på fredagskvällen.

LIVE: VH jagar trendbrott i viktigt bottenmöte

ISHOCKEY 16 januari 2026 16.51

Vimmerby Hockey och Västerås IK tampas i botten av Hockeyallsvenskan. I kväll ställs de formsvaga lagen mot varandra i VBO Arena. Vimmerby jagar ett viktigt trendbrott efter att ha förlorat nio av de tio senaste matcherna. 

Vimmerby Hockey har förlorat nio av de tio senaste matcherna och dragits in i Hockeyallsvenskans bottenstrid på allvar.

I kväll jagar VH ett efterlängtat trendbrott mot ett lika formsvagt och poängtörstande Västerås IK. Vimmerby befinner sig på negativ kvalplats med 35 poäng, lika många poäng som Västerås på säker mark och Troja-Ljungby på jumboplatsen. Då är det lätt att förstå digniteten av kvällens match i VBO Arena. 


Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

