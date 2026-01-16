MÖRNSJÖ AVGJORDE ÅNGESTMÖTET I FÖRLÄNGNING

Vimmerby Hockey tog två viktiga poäng i i bottenstriden – trots en tappad 3-1-ledning. Johan Mörnsjö avgjorde i förlängning och fastställde slutresultatet till 4-3 mot Västerås IK.

Ångestmöte i botten mellan seriens två formsvagaste lag. Det var mycket på spel när Vimmerby Hockey tog emot Västerås IK inför 1 398 åskådare i VBO Arena. Med fem raka förluster i ryggen och ett bedrövligt målsnitt handlade det för VH:s del om att hitta sätt att spräcka Rasmus Korhonens nolla. Och redan efter 4.39 small det. Hugo Lejon jobbade hårt i offensivt sarghörn och fick loss pucken till en helt fristående Marcus Limpar Lantz framför målet som satte sin egen retur.

En smakstart för ett VH som öppnade aggressivt med hög press över hela banan. Bara minuten senare skapade Västerås sin första chans i matchen men Pontus Eltonius hängde med bra i sidledsförflyttningen och räddade. Matchens första utvisning drabbade Vimmerby Hockey när Elias Lindgren onödigt åkte ut för slashing i en situation långt ifrån där pucken befann sig. Oskar Kvist fick bästa chansen på ett inspel från nära håll men skottet skickades tätt utanför Eltonius vänstra stolpe. Med drygt fem minuter kvar av perioden fick Västerås en jättemöjlighet att ta sig tillbaka in i matchen målmässigt när Arvid Caderoth visades ut fem minuter för charging efter en tackling utanför gästernas bås. Publiken tydligt sitt missnöje men efter videobedömning kvarstod domarnas bedömning på isen.

Andersson nätade i boxplay

Vimmerby Hockeys boxplay var extremt bra och gästerna tilläts knappt skapa någonting alls av värde. Istället bjöds Isac Andersson på en gratischans när målvakten Rasmus Korhonen slarvade med pucken framför eget mål och VH-centern visade iskyla när han höll i och skickade upp 2-0 i nättaket. Med en sekund kvar av det fem minuter långa numerära överläget lyckades gästerna ändå få dit en reducering genom Max Karlsson. Tungt psykologiskt för VH med bara 31 sekunder kvar av perioden.

Västerås IK kom ut starkt med ett tidigt tryck i mellanakten och var nära att sätta kvitteringen direkt på en tilltrasslad situation framför VH-målet. Gästerna fortsatte att äga det mesta av spelet och skapade ytterligare lägen men Pontus Eltonius höll tätt. Och istället stack Vimmerby Hockey upp och satte det så viktiga 3-1-målet. William Alftberg stötte fram högt, bröt ett uppspel och pucken studsade fram till Emil Ekholm som tog ett par skär in mot målet och läckert lyfte upp trean i krysset.

Svagt powerplay från VH

Med åtta minuter kvar av perioden fick VH sitt första powerplay i matchen efter att Patrick Guay visats ut två minuter för fasthållning. Filip Fornåå Svensson fick omgående ett fint läge i slottet men avslutade svagt mitt på Rasmus Korhonen. I övrigt var det ett blekt powerplay och VH tog inte alls chansen att utökade ledningen. Med drygt två minuter kvar att spela klev Pontus Eltonius fram med en otrolig räddning innan Västerås fick spela powerplay på nytt efter att Kevin Wennström visats ut till publikens högljudda protester. Det dröjde bara 23 sekunder i numerärt överläge för Västerås innan Kim Rosdahl kunde klappa in reduceringen från vänsterkanten. Kort efter målet fick VH ett eget powerplay utan att förvalta läget.

Eltonius utgick skadad

Precis som i andra perioden började Västerås IK bäst i tredje och vaskade fram flera öppna möjligheter utan att hitta rätt. Med tio minuter kvar blev Pontus Eltonius pååkt och medan han låg utslagen på isen tryckte Västerås in 3-3 i öppen kasse. Domaren godkände målet på isen men efter videogranskning dömdes målet bort. VH-målvakten tvingades ut i omklädningsrummet efter smällen och ersattes av Robin Christoffersson.

Arvid Caderoth visades ut för slashing med åtta minuter kvar att spela och Västerås fick chansen att göra sitt tredje mål i powerplay. Christoffersson blev fram med ett par viktiga räddningar och såg till att VH behöll ledningen. Filip Fornåå Svensson snodde kort därefter åt sig pucken och blev helt ren med Rasmus Korhonen men fick inte in pucken. Istället slarvade VH med pucken i egen zon och Västerås kvitterade genom ett handledsskott från blålinjen som inte såg helt otagbart ut för inbytte Christoffersson.

I förlängningen avgjorde Johan Mörnsjö – precis som i förra hemmamatchen mot Västerås IK och VH knep en mycket viktig bonuspoäng.

Mer om matchen kommer.