VH-TRÄNAREN RASAR: "FULLSTÄNDIGT BEDRÖVLIG DOMARINSATS"

Domarna hamnade i fokus efter Vimmerby Hockeys förlängningsseger mot Västerås. Efter matchen var Eric Karlsson rejält upprörd över nivån. – En genomusel prestation rakt igenom som bara är till fördel för Västerås. Jag är så sjukt trött på att det ska behöva vara så här, säger tränaren.

Efter Västerås förlust mot Karlskoga i förra omgången gick VIK-tränaren Peter Andersson till angrepp mot domarkåren och sågade nivån totalt. Det lyfter upp i flera artiklar i riksmedia och inför kvällens match var Eric Karlsson orolig att det skulle påverka.

– Vi tar det faktikst med domarna innan matchen och frågar hur de ska reagera på det här, för utspelet handlar ju bara om att sätta press på dem. Domarna säkerställer att varje match är ny och sedan går de ut och gör en så här genomusel prestation, säger VH-tränaren och fortsätter:

– Det är en fullständigt bedrövlig domarinsats och nu får det vara nog. Västerås kör på vår målvakt i skallen och domarna har inte ens förmågan att blåsa. Domaren står en meter ifrån, Pontus (Eltonius) ligger ner på isen och de blåser inte av. De förmår inte att ta utvisningen på isen vilket gör att de bara kan ringa på målet. Det är genomuselt och gör bara vår seger starkare.

"Det är frustrerande"

I första perioden åkte Arvid Caderoth ut fem minuter för charging och det var flera andra domslut under matchen som VH-lägret reagerade på.

– Det är frustrerande. Västerås är en storklubb, då tar de sig in i nationell media och domarna påverkas.

Vimmerby Hockey hade en 3-1-ledning men tappade till 3-3 innan Johan Mörnsjö kunde avgöra i förlängning. Trots tre möjligheter i powerplay blev VH mållöst i spelformen.

– Det är för svagt och inte bra nog. Vi behöver förbättra det spelet.

"Jätteglad för killarnas skull"

Det låter som att det är blandade känslor efter segern?

– Det viktigaste var ändå att vi vann. Jag är inte missnöjd med vår prestation men tycker alltid att vi är värda lite mer. Det var imponerande av gruppen. Det är en ganska pressad match där vi hanterar känslorna på ett bra sätt. Det är lätt att falla ihop efter 3-3 men vi reser oss hela tiden. Jag är jätteglad för killarnas skull.

Fyra mål framåt, vad betyder det för er?

– Mycket såklart, det är det vi har pratat mest om i förlusterna. Vi har bara två förluster när vi har gjort tre mål den här säsongen, så gör vi bara tre mål så vinner vi matcherna. Det är det vi får fortsätta satsa på.