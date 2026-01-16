Lurigt inhopp för Christoffersson: "Inte helt lätt"

Robin Christoffersson luftar hårsvallet under matchen mot Västerås. VH-keepern fick hoppa in när Pontus Eltonius utgick skadad i tredje perioden. Foto: Rickard Johnston

När Pontus Eltonius klev av skadad fick Robin Christoffersson kliva in i hetluften. Målvakten fick släppa en kvitteringspuck förbi sig men spikade igen i förlängningen och räddade bonuspoängen till VH. – Det är inte helt lätt att komma in på det sättet, men otroligt skönt att vinna, säger keepern.

Pontus Eltonius blev pååkt i 3-2-ledning med tio minuter kvar – men domarna lät spelet gå vidare och Västerås tryckte in kvitteringen. Efter videogranskning dömdes målet helt korrekt bort, men Eltonius kunde inte spela vidare och Robin Christoffersson fick hoppa in i kassen. Bara en minut senare fick Västerås ett powerplay och målvakten svarade för flera kvalificerade räddningar men med drygt fem minuter kvar att spela tvingades han kapitulera.

– Det kommer in hur mycket folk som helst framför och jag tänker att han måste skjuta. Jag försöker täcka isen och hinner uppfatta när pucken är precis bredvid mig. Ett fint hockeymål med mycket trafik och ser man inte pucken är det inte lätt, konstaterar Christoffersson.

Hur är det att hoppa in på det sättet?

– Står man i båset är det tufft. Man är varm i första perioden men det är lite värre när det blir andra och tredje. När det väl händer får man lite adrenalinpåslag och det tar inte så lång tid innan man inne i det. Det gäller bara att få igång kroppen och få lite blod snurrandes.

Viktig räddning i förlängningen

I förlängningen klev Robin Christoffersson fram med en jätteräddning när Västerås fick ett öppet läge.

– Jag vet inte om vi går bort oss lite men det blir ett en-mot-en-läge där jag får rädda med plocken. Förlängningar kan alltid gå lite hur som helst med lägen till höger och vänster och jag tänkte att det skulle kunna bli en sträcka-ut-räddning och var lite rädd om ljumskarna med tanke på att kroppen inte riktigt var igång. Det var skönt att vi avgjorde tidigt, ”Mörna” gör det jättebra och får in pucken.

Hur viktigt var det att vinna?

– Jätteviktigt. Jag tycker att vi har gjort många bra matcher där vi inte har fått med oss poäng även om det också har varit några matcher där vi behöver steppa upp. Idag är vi det förande laget i fem mot fem och Västerås är ett lag vi vill ha bakom oss. Poängen är superviktiga.