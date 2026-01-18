18 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Uppgifter: Lindgren återvänder till Vimmerby

Backen Oskar Lindgren uppges vara klar för en återkomst till Vimmerby Hockey. Foto: Ossian Mathiasson

Uppgifter: Lindgren återvänder till Vimmerby

ISHOCKEY 18 januari 2026 10.46

Elias Lindgren återvände till Vimmerby Hockey tidigare under säsongen. Nu uppges storebror Oskar Lindgren göra detsamma inför slutspurten av den allsvenska säsongen.

Annons:

Vimmerby ligger pyrt till i botten av Hockeyallsvenskan och tampas med IF Troja-Ljungby och Västerås IK om att undvika negativt kval. VH-supportrarna ropar efter nyförvärv – och nu uppger Vimmerby Tidning att Vimmerby Hockey har gjort klart med en värvning i form av hemvändaren Oskar Lindgren.

Värt att notera är att det i så fall blir hans fjärde sejour i klubben. Han återvände till Vimmerby inför den första allsvenska säsongen och bidrog i allra högsta grad till att Vimmerby säkrade nytt kontrakt via kvalspel mot Tingsyds AIF.

Oskar Lindgren har spelat för Mora IK och noterats för sex poäng den här säsongen. Han och sambon Ella blev nyligen föräldrar och har bestämt sig för att flytta tillbaka till Vimmerby.

Lindgren återförenas med sin lillebror Elias Lindgren, som lämnade Södertälje SK till förmån för Vimmerby tidigare under säsongen.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt