Uppgifter: Lindgren återvänder till Vimmerby

Elias Lindgren återvände till Vimmerby Hockey tidigare under säsongen. Nu uppges storebror Oskar Lindgren göra detsamma inför slutspurten av den allsvenska säsongen.

Vimmerby ligger pyrt till i botten av Hockeyallsvenskan och tampas med IF Troja-Ljungby och Västerås IK om att undvika negativt kval. VH-supportrarna ropar efter nyförvärv – och nu uppger Vimmerby Tidning att Vimmerby Hockey har gjort klart med en värvning i form av hemvändaren Oskar Lindgren.

Värt att notera är att det i så fall blir hans fjärde sejour i klubben. Han återvände till Vimmerby inför den första allsvenska säsongen och bidrog i allra högsta grad till att Vimmerby säkrade nytt kontrakt via kvalspel mot Tingsyds AIF.

Oskar Lindgren har spelat för Mora IK och noterats för sex poäng den här säsongen. Han och sambon Ella blev nyligen föräldrar och har bestämt sig för att flytta tillbaka till Vimmerby.

Lindgren återförenas med sin lillebror Elias Lindgren, som lämnade Södertälje SK till förmån för Vimmerby tidigare under säsongen.