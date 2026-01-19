Droppen mot VH och Nybro – jumbon sparkar tränaren

Helgens förluster mot Vimmerby och Nybro ska ha blivit droppen. Peter Andersson tränar inte längre Västerås IK. Foto: Bildbyrån

Helgens förluster mot Vimmerby och Nybro blev droppen. Nu får Peter Andersson lämna Västerås. – Vi går skilda vägar, bekräftar huvudtränaren för Expressen.

Västerås IK är mycket överraskande jumbo i Hockeyallsvenskan. Helgens nya förluster, först mot Vimmerby i fredags och sedan mot Nybro på hemmaplan i lördags, verkar ha blivit droppen.

Under måndagen står det klart att erfarne Peter Andersson får lämna Västerås.

– Vi har en överenskommelse om att vi ska gå skilda vägar, bekräftar Peter Andersson för Expressen.

Nyligen stod det klart att Niklas Johansson, klubbens sportchef, får lämna efter säsongen. Nu står det klart att han sparkas från tränarjobbet, enligt Expressen. Västerås själva skriver på sin hemsida att parterna gemensamt valt att avsluta samarbetet.

Hur uppgörelsen ser ut vill han inte gå in på.

– Det är en uppgörelse som passar oss båda, säger han och hävdar att han inte fått sparken.

Assisterande tar över

Under tisdagen kommer Peter Andersson att lämna Västerås och avtalet som sträcke sig över säsongen 2027/2028 bryts.

"Västerås IK tackar Peter Andersson för hans engagemang och driv som han kom in med i klubben och önskar lycka till i framtiden. Peter Andersson tackar Västerås IK för tiden i klubben och önskar lycka till i framtiden", skriver Västerås själva.

Expressen uppger att beslutet fattades av klubbledningen efter helgens förlust mot Nybro. Internt ska det ha meddelats att assisterande tränaren Johan Gustafsson tar över huvudansvaret tills vidare, enligt tidningen.