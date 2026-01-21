LIVE: Kan Vimmerby ta revansch på AIK?

AIK fick jubla i Vimmerby den 2 januari. Får Vimmerby jubla på Hovet nu i kväll? Foto: Rickard Johnston

Senast Vimmerby var på Hovet och mötte AIK blev det 8-1. Kan Vimmerby ta revansch för den svidande storförlusten? Följ matchen med oss!

Vimmerby Hockey bröt sin oerhört mörka trend i fredags när man övertidsbesegrade Västerås IK med 4-3 hemma i VBO Arena. AIK å sin sida har en rätt jobbig period bakom sig också med endast en seger på de fem senaste.

AIK har saknat många nyckelspelare, men flera av dem börjar nu komma tillbaka i spel. Bland annat har man förlorat med 0-6 hemma mot BIK Karlskoga och 1-4 hemma mot Kalmar HC under den här perioden.

Vimmerby och AIK har redan mötts under 2026. Ett par dagar efter nyårsafton var det match i Vimmerby och då vann gästande AIK, trots en stark insats av VH, med 2-1.

Följ kvällens match med oss här nedan!