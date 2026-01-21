De har fått stanna hemma – så ställer VH upp mot AIK

Elliot Ekefjärd är en av tre spelare som fått stanna hemma. Foto: Rickard Johnston

Det är AIK på Hovet som väntar för Vimmerby Hockey i kväll. Nu är laguppställningen officiell.

Då visar det sig att det är en trio som får stanna hemma. Gustaf Malmkvist får inte plats på backsidan och offensivt är det Elliot Ekefjärd och Martin Pärna som blivit kvar i Vimmerby.

Oskar Lindgren går direkt in i laget och bildar backpar med brorsan.

Målvakt: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon

Andrafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Tredjefemma: William Alftberg, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Emil Ekholm

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Kevin Wennström, Isac Andersson, Adam Petersson

Extraforward: Oscar Davidsson