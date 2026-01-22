Levin anmäls för filmning efter derbysegern

Det var i derbyt mot Nybro Vikings som Kalmar HC:s Eddie Levin föll i en duell och nu anmäls för filmning.
Foto: Bildbyrån
Det var bara sekunder in i tredje perioden i ett KHC-anfall på högerkanten som Eddie Levin, enligt anmälan, fintade och gick på insidan om Jesper Mångs. Nybro-backen svepte med klubban och träffade ena skridskon varpå Levin föll framåt.
Nu anmäls KHC-forwarden till disciplinnämnden för filmning efter att ha försökt lura domaren att döma utvisning, vilket också blev fallet i matchen då Mångs visades ut två minuter för tripping. Levin riskerar böter på 5 000 kronor.
Se videon här.