Levin anmäls för filmning efter derbysegern

Det var i derbyt mot Nybro Vikings som Kalmar HC:s Eddie Levin föll i en duell och nu anmäls för filmning. Foto: Bildbyrån

Förre VH-forwarden Eddie Levin har gjort succé i Kalmar HC den här säsongen med 30 poäng på 33 matcher. Nu anmäls han för filmning efter en situation i 4-0-segern mot Nybro Vikings.

Det var bara sekunder in i tredje perioden i ett KHC-anfall på högerkanten som Eddie Levin, enligt anmälan, fintade och gick på insidan om Jesper Mångs. Nybro-backen svepte med klubban och träffade ena skridskon varpå Levin föll framåt.

Nu anmäls KHC-forwarden till disciplinnämnden för filmning efter att ha försökt lura domaren att döma utvisning, vilket också blev fallet i matchen då Mångs visades ut två minuter för tripping. Levin riskerar böter på 5 000 kronor.

Se videon här.