Carlsson räddare och missare i straffläggningen: ”Borde ha avgjort”

Anton Carlsson räddade Vimmerby med två straffmål och missade två straffar när han hade chansen att avgöra mot Almtuna IS. Vimmerby Hockey föll med 2–3 efter ett sanslöst straffdrama som avgjordes i 14:e omgången.

Vimmerby Hockey svarade för en blek öppningsperiod och var i underläge med 0–2 efter 20 minuters spel mot Almtuna IS. Assisterande kaptenen Anton Carlsson var långt ifrån nöjd med lagets första period.

– Jag tycker att vi ger bort allt för mycket i en riktigt dålig första period. Vi går på kontring efter kontring och det är det vi har sagt att vi inte ska ge dem, säger Anton Carlsson.

Vimmerby steppade upp i andra perioden, reducerade till 1–2 och tog över helt och hållet i tredje perioden.

– Efter första perioden kommer vi ut och tar tag i matchen. Vi spelar jättebra i andra och tredje perioden och har bra tryck i powerplay och bra momentum i fem mot fem. Såklart måste vi få in några puckar, men jag tycker att vi är något på spåren och skapar mycket chanser. Det är bara synd att vi inte får in pucken.

Vimmerby hade fyra ramträffar och fick se Herman Liv göra en monsterräddning i ett och samma powerplay när de låg på för 2–2 i mitten av tredje perioden. Anton Carlsson var inne på isen när Vimmerby radade upp chanserna.

– Det är såklart jättefrustrerande när man känner att man spelar bra och tror på det och sedan får man inget med sig.

"Borde ha avgjort"

Anton Carlsson sköt i ribban precis innan Johan Mörnsjös 2–1 och hade ett stolpskott under chanskavalkaden.

– Ja, det blev ett par ramträffar. Vi har pratat om att jag ska komma till mer skott och inte bara leta passningar. Det är bara jobba på, fortsätta skjuta och göra de sakerna bra.

Vimmerbys rättvisa kvittering kom med en minut och 13 sekunder kvar när Emil Ekholm hittade luckan mellan benen på Herman Liv i powerplay.

Matchen fick avgöras på straffar och Anton Carlsson var i händelsernas centrum. Han räddade VH med två straffmål, både i tredje och tionde omgången, och missade chansen att avgöra i femte och elfte omgången. Almtuna avgjorde i 14:e straffomgången och la beslag om bonusen.

– Helt otroligt. Vanligtvis brukar det vara att alla missar, men nu var det rätt mycket mål. Jag la fyra straffar. Jag satte två och borde ha avgjort när jag hade chansen att avgöra. Jag ville verkligen lägga och trodde verkligen att jag skulle göra mål, men det sket sig.

När Herman Liv räddade Hugo Lejons straff i 14:e omgången och fixade bonuspoängen till Almtuna utbröt bråk på isen då Liv jublade i riktning mot VH-båset.

– Jag pratade lite med honom efteråt. Det är onödigt. Det är en tajt match, mycket känslor och mycket på spel. Han hånar båset efteråt, men det får stå för honom. Vi har gubbar som står upp för det vi inte tycker är okej. Det lämnar vi där och går vidare. Jag har inte så mycket mer kommentarer till det.

"Inget man hurrar över"

Anton Carlsson gjorde en fin insats i retromatchen.

– Jag har känt mig pigg och fräsch sedan jul. Det har inte alltid studsat rätt och man har kommit in lite fel i matcherna, då handlar det om att jobba hårt och ligga rätt. Nu har jag kommit till två matcher där jag får ha lite mer puck och styra spelet lite mer och hittat lite mer rätt. Det är såklart jättekul och det känns bra. Det är inget man hurrar över nu efter att man har missat två straffar och vi torskar.

Carlsson hyllar klubben för initiativet med en retromatch och samla spelarna från 1976-laget.

– Jätteroligt att föreningen satsar och gör den här typen av event och försöker göra sitt för att dra folk till matcherna. Det uppskattar vi spelare också jättemycket. Jag tycker att det blev jättelyckat och något som de borde satsa vidare på.