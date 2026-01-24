Karlssons ord om upphämtningen, straffdramat och storbråket

Vimmerby Hockey hämtade upp 0–2 till 2–2 och föll efter en högdramatisk straffläggning som avslutades med ett stort bråk. Eric Karlsson var nöjd med lagets insats bortsett från öppningsperioden.

Eric Karlsson börjar, precis som Anton Carlsson, med att konstatera att första perioden inte var tillräckligt bra mot Almtuna IS.

– En väldigt, väldigt svag första period. Vi kommer ut och gör exakt det vi sa att vi inte skulle göra. Vi betonade vikten av linjespelet, fysiken och farten och jag tycker att vi gör ingenting som vi har sagt. Vi vet vad Almtuna vill göra och vi gör precis tvärtom. Den är jag superbesviken över och det är inte okej, säger Eric Karlsson.

Vimmerby spelade upp sig under de återstående två perioderna och kom tillbaka till 2–2 efter två powerplay-mål. Johan Mörnsjö satte 2–1 efter Anton Carlssons ramträff i andra perioden och Emil Ekholm agerade poängräddare när han gjorde 2–2 med en minut och 13 sekunder kvar. VH ägde tredje perioden och tryckte på i offensiven.

– Vi får jobba oss in i matchen i andra perioden. Det är inte vackert, men det är fysik, fart, puckar bakom dem och vi bygger momentum. Det är oss för hela slanten i sista perioden och de har väl en chans sista 40 minuterna och där är jag såklart färgad. Vi har också fyra ramträffar i ett powerplay och det är frustrerande. Surt att inte få med sig extrapoängen, men starkt att kunna få in 2–2-pucken efter det motiga.

"Surt att inte få med sig extrapoängen"

Eric Karlsson berömmer sitt manskap för att de aldrig gav upp i kvitteringsjakten.

– Jag tycker att det är starkt. Det är lätt att tappa udden när vi inte får någonting med oss utdelningsmässigt. Starkt att få med den och det är en jäkla go känsla. Sedan hade vi velat stå här med en extrapoäng.

Almtuna tog hand om bonuspoängen efter en rafflande och högdramatisk straffläggning där det krävdes 28 straffar för att skilja lagen åt.

– Det är en emotionell berg-och-dalbana, framför allt som den såg ut. När de ledde hela tiden trodde man ”aj, nu är det nog tufft”. Vi kvitterade tre gånger och hade chanser att avgöra några gånger. Då kände man ”nu gör vi det”. Surt att inte få med sig extrapoängen, men ändå starkt att kunna komma tillbaka.

"Står upp för varandra"

Det utbröt ett stort bråk på isen efter avgörandet sedan Herman Liv jublat i riktning mot Vimmerbys bås. Eric Karlsson förstår att hans spelare reagerade som de gjorde.

– Jag förstår spelarna till 100 procent. Jag tycker att vi står upp för varandra och står upp för oss själva.

Vad säger du om det som hände?

– Jag vill inte kommentera vad som hände. Jag tycker att vi står upp för varandra och oss själva på ett bra sätt.

Finns det risk för att någon av de inblandade spelarna stängs av?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag hoppas att alla bara lägger locket på och går vidare.

Vimmerby möter IF Björklöven på hemmaplan i morgon kväll.

– Det ska bli gött att komma ut här igen och köra och se till att göra en bra prestation och plocka Björklöven.