Har kastats fram och tillbaka – nu lämnar han VIK för annat ettanlag

Carl-Henrik Edwardsson har gjort sitt sista framträdande för Västerviks IK. Vita Hästen tar över kontraktet från Troja inför slutdelen av säsongen. Foto: Arkivbild

Carl-Henrik Edwardsson har tillhört Troja-Ljungby under säsongen, men varit utlånad till Västerviks IK. Nu står det klart att han avslutar säsongen i Vita Hästen.

Efter 25 poänglösa matcher med Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan blev den 22-årige Västerviksprodukten utlånad till Västerviks IK. Där har det blivit åtta poäng på tio matcher och Carl-Henrik Edwardsson har verkligen varit en injektion.

Nu står det klart att han gjort sitt sista framträdande.

Troja och Edwardsson har kommit överens om att gå skilda vägar och det innebär att Hockeyettanlaget Vita Hästen tar över kontraktet.

Carl-Henrik Edwardsson kan därmed inte spela mer för Troja eller VIK den här säsongen.

"Vi tackar Carl-Henrik för sina insatser i Troja-Ljungby och kommer alltid bli ihågkommen för den fantastiska resan han var en del av våren 2025", skriver Troja.