24 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Så gör VH om i laget – här är laget mot Björklöven

Gustaf Malmkvist kommer in i laget igen. Foto: Arkivbild

Så gör VH om i laget – här är laget mot Björklöven

ISHOCKEY 24 januari 2026 17.31

Match i går mot Almtuna. Match i dag igen mot Björklöven. Nu står det klart hur Vimmerby Hockey ställer upp i kvällens match.

Annons:

Elias Lindgren missar kvällens match på grund av det bråk som uppstod på slutsignalen mot Almtuna. I hans frånvaro blir det ändringar på backsidan och Gustaf Malmkvist kliver in i laget igen. 

VH byter dessutom målvakt och Robin Christoffersson vaktar kassen. Elliot Ekefjärd är fortsatt förvisad till läktaren. 

Målvakt: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Andrafemma: William Alftberg, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Marcus Limpar Lantz, Hugo Orrsten

Tredjefemma: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Emil Ekholm, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Isac Andersson, Kevin Wennström

Extraforward: Oscar Davidsson

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt