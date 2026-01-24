Så gör VH om i laget – här är laget mot Björklöven

Gustaf Malmkvist kommer in i laget igen.
Foto: Arkivbild
Elias Lindgren missar kvällens match på grund av det bråk som uppstod på slutsignalen mot Almtuna. I hans frånvaro blir det ändringar på backsidan och Gustaf Malmkvist kliver in i laget igen.
VH byter dessutom målvakt och Robin Christoffersson vaktar kassen. Elliot Ekefjärd är fortsatt förvisad till läktaren.
Målvakt: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson
Andrafemma: William Alftberg, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Marcus Limpar Lantz, Hugo Orrsten
Tredjefemma: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Emil Ekholm, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö
Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Isac Andersson, Kevin Wennström
Extraforward: Oscar Davidsson