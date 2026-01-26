Mörnsjö och Ekholm missade träning – tuff bortaturné väntar

Vimmerby Hockey blev första lag att bortaslå serieledaren Björklöven i höstas och överraskade då hela Hockey-Sverige. Efter helgens förlust mot ”Löven” är det bra läge för en favorit i repris. – Vi gjorde en väldigt, väldigt bra insats borta. Sedan skulle vi gärna vilja ha tillbaka lite av det vi gjorde i lördags, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Det har varit idel bortasegrar mellan Vimmerby Hockey och Björklöven den här säsongen. I helgens möte hängde VH med bra i två perioder innan serieledaren avgjorde med tre mål fram till slutsiffrorna 1-4.

– De gör det svårt för oss i vårt puckspel och är väldigt på. Jag tycker att vi försvarar oss bra i 40 minuter och krigar, ”Robba” (Robin Christoffersson) ger oss chansen att vara med i matchen. Sen blir det tufft när de gör 1-2 och vi måste framåt på något sätt. Då blir vi spretiga och de får för många omställningar, analyserar Eric Karlsson.

Ekholm och Mörnsjö saknades

Under måndagens träning diskuterade laget hur de bättre skulle hantera Björklövens aggressiva och höga press i returen uppe i Umeå på onsdag.

– Vi måste komma upp lite i puckspelet och bli tajtare. Vi hade ett jättebra snack och bra diskussioner i gruppen och känner att vi gör det här tillsammans. Vi var långt ifrån supernöjda med insatsen i lördags men att känna att vi ändå är så pass nära är vi nöjda med. Krigandet och inställningen är bra.

På isen saknades både Emil Ekholm och lagets poängkung Johan Mörnsjö och tränaren väntar med att ge besked om duons tillgänglighet inför veckans möten med Björklöven och Modo. I deras frånvaro spelade Jakob Karlsson ihop med Kevin Wennström och Martin Pärna medan Oscar Davidsson tog Wennströms plats i fjärdeformationen tillsammans med Isac Andersson och Adam Petersson. Elliot Ekefjärd rullade i kedjan med Hugo Orrsten, Hugo Lejon och Marcus Limpar Lantz.

Redan under måndagskvällen sätter sig VH-truppen på bussen norrut och tränar i Örnsköldsvik under tisdagen.