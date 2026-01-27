Speciell match för kaptenen – nu blir han VH:s meste genom tiderna

Pelle Ström har inte haft tronen i så många år. Nu blir han passerad av Jakob Karlsson. Mot Björklöven kommer Vimmerbys lagkapten göra match nummer 514 i tröjan och bli den meste i klubbens historia. – Jag har aldrig varit driven av rekordet så. För min del hade Pelle gärna fått behålla det. Han har varit mer lojal än vad jag har varit, säger Jakob Karlsson.

Det var 2012 som Jakob Karlsson återvände till Vimmerby Hockey. Han kom till klubben när år två i Hockeyettan stundade. Frånsett kortare sejourer i IK Pantern, Södertälje SK och IK Oskarshamn har han sedan dess alltid varit trogen sin moderklubb.

Han är redan sedan tidigare den spelare som gjort flest poäng i klubben genom tiderna och mot Björklöven når han en ny mäktig milstolpe. Han gör nämligen match 514 i VH-tröjan.

Att det är speciellt beror på att Pelle Ström, som tidigare varit VH:s meste spelare någonsin, står på 513. Mot Björklöven i lördags tangerade alltså Karlsson rekordet och nu på onsdagskvällen går han förbi.

– Jag känner inte jättemycket faktiskt. Jag har aldrig varit så driven av rekordet så. Det låter kanske tråkigt, men för min del hade Pelle (Ström) gärna fått behålla det. Han har varit mer lojal än vad jag har varit, jag har ändå varit runt i ganska många klubbar, säger 36-åringen.

Vad beror det på att det blivit så många matcher?

– Det är lite blandat. Jag har fortsatt att spela och jag har fått fortsätta att spela. Det är en respektingivande summa och det är väl ett tecken på att man gjort något över tid och att jag är gammal. Det har blivit mycket matcher och jag har spelat åtta raka säsonger nu, så då blir det mycket. Jag har också klarat mig utan skador. Jag hade en fotskada som junior och sedan någon bruten handled, men det är ingenting sett över 20 år.

Hur har du klarat dig utan skador?

– Det är svårt att säga. Mest flyt, tror jag. Jag tar väl hyfsat hand om min kropp och har ingen explosiv muskulatur, vilket gör att jag troligen är immun mot sträckningar. Det är enda fördelen med att vara långsam, säger han och skrattar.

"Inget besked"

Han medger att det är roligt att slå rekordet och att han tycker det är kul att han kunnat fortsätta så länge och få möjlighet att spela med sin moderklubb i Hockeyallsvenskan.

– Det är inte givet att man spelar så här länge och inte givet att man får spela så här länge. När jag inte känner att jag kan bidra längre så fortsätter jag inte och när klubben känner att jag inte bidrar längre får jag inte fortsätta. Vi får hoppas att de insikterna kommer samtidigt, men jag är glad och stolt för den tid jag lyckats skapa för mig själv så här långt.

Är det här din sista säsong?

– Jag har inget besked kring det. Numera är det år för år och man får känna efter säsongen och klubben får känna efter säsongen. Nu är det fullt fokus på att avsluta så bra vi kan och säkra ytterligare ett år i Allsvenskan.

"Välkomnar alla åsikter"

Det har varit ett tydligare missnöje mot lagkaptenen än tidigare den här säsongen, både i kommentarsfält och från läktarplats. Något ovanligt för Jakob Karlsson, som i så många år varit så hyllad av supportrarna till Vimmerby Hockey.

– Jag tänker överlag att det här är en offentlig verksamhet och att många bryr sig. Jag välkomnar och respekterar alla åsikter. Överlag har många, även när vi haft motgångar, varit positiva och köpt in vilken utmaning det är för oss som individer och kollektiv att spela i en professionell liga där vi möter klubbar som är större än oss och där i stort sett alla spelare är heltidsproffs. Jag tycker att man haft insikt i det och varit pushande över att vi har elithockey i Vimmerby för första gången i modern tid, säger han och fortsätter:

– Folk är kritiska och det är en del av spelet. Kan man inte hantera det ska man inte hålla på med ishockey, folk får tycka vad de vill. Det jag vill är att folk ska se och känna att jag alltid försöker göra mitt yttersta och alltid sätter det här lagets framgång i första rummet.

Påverkar det dig när du går ut till match?

– Nej, det måste man kunna hantera, stänga av och fokusera på sin uppgift. Jag äger min situation och känner mig trygg i att jag kan bidra och avsluta säsongen på ett bra sätt. Alla spelare i den här serien har tuffa perioder och så är det över 52 omgångar.

Hur känner du för din egen form?

– Det är lättare att hamna i en ond spiral i Allsvenskan. Det var lättare att komma ur dem i Hockeyettan, men jag tycker att de sista veckorna har det överlag känts lite mer positivt och jag tycker att jag har spelat helt okej sista veckan.

Minns derbyna mot Västervik

En koll bland de andra hockeyallsvenska lagen visar att Jakob Karlssons kommande rekordnotering sticker ut. Karlskogas Gustaf Thorell och Västerås Jimmie Jansson-Lorek står båda också på 513 matcher. Därefter är ingen annan spelare i närheten.

Jakob Karlsson har tidigare lyft fram uppflyttningsmatchen mot Halmstad som sitt bästa minne.

– Sedan måste jag säga derbyna mot Västervik för över tio år sedan. De var fantastiska att spela. Vi spelade jättebra hockey och Västervik jagade oss, men vi var alltid oerhört bra i derbyna. Det fanns en rivalitet och det var hett på läktarna. Vi har några otroliga bortamatcher också, som Huddinge borta när det var 500 Vimmerbybor där och helt otrolig stämning. Det är svårt att värdera, men framför allt kommer man väl komma ihåg Tingsryd och Halmstad hemma. Det har varit stora framgångar och stunder där vi lyckats med det vi vill.

Vad kommer du få för hyllning?

– Det var lite möte om det för några veckor sedan, men sedan har vi inte pratat mer om det. För mig räcker det med en blomma och en applåd. Då är jag nöjd.

Tuff bortaturné för dörren

Den här veckan väntar en tuff turné norrut med matcher mot Björklöven och Modo på bortais.

– Det är superbra lag vi möter, men vi har en stabilitet som gör att vi kan utmana alla lag. Vi har möjlighet att nypa de här matcherna och kommer tävla om det. Vi har gjort bra matcher mot Löven borta och hoppas att vi kan göra det i morgon igen.

Hur ser du på bottenstriden som råder?

– Det lär bli race hela vägen in och det kan säkert växla från omgång till omgång. Jag känner mig säker på att vi kommer avsluta säsongen bra och de senaste åren har vi spelat vår bästa hockey när det gällt som mest. Jag hoppas att vi kan få fram det ur den här gruppen också och att vi kan få en rejäl push nu de sista matcherna och greja det här igen. För oss här och nu är varje säsong med allsvenskt spel i Vimmerby en stor framgång.