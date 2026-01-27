BOMBEN: Ikonen ansluter till hårdsatsande klubben – satsar mot HA

Vita Hästen leder den södra Hockeyettan och satsar hårt mot att nå Hockeyallsvenskan. Chansen minskade inte direkt i dag då man landade ett ytterst spektakulärt nyförvärv.

Det finns värvningar. Och så finns det den som serieledaren av den södra Hockeyettan, HC Vita Hästen, presenterade i dag.

Marcus Eriksson är en legend i Norrköpingsklubben. Här är 40-åringen fostrad och har gjort närmare 20 säsonger i klubbens seniorlag.

Säsongen 2023-24 gjorde Markus Eriksson 59 poäng för Södertälje SK i Hockeyallsvenskan. Förra säsongen blev det 7 poäng på 37 matcher med Skellefteå i SHL och nio matcher med Södertälje i HA. Totalt har han gjort 428 poäng på 534 matcher i Hockeyallsvenskan.

Inför den här säsongen gick flyttlasset till Belfast Giants i EIHL, där det blev 32 poäng på 31 matcher.

Klar till helgens toppmatch

Nu står det dock klart att Marcus Eriksson fortsätter karriären i hårdsatsande moderklubben Vita Hästen. Kontraktet sträcker sig över resten av den här säsongen samt ytterligare två år.

Klubben meddelar att ”Macke” är uttagningsbar till söndagens toppmatch hemma mot tabelltrean Karlskrona HK.

– Det känns såklart otroligt bra att kunna välkomna Marcus hem till Norrköping igen. Under min tid här har det blivit väldigt tydligt vilken stark ställning han har i staden och vad han betyder för klubben och våra supportrar. Därför är vi väldigt glada över att vi nu kan ge detta tillbaka till alla som varje dag, i med och motgång står bakom Vita Hästen mitt sitt outtröttliga engagemang, säger sportchefen Tom Tärnström till klubbens hemsida.