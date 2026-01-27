UPPGIFTER: Hockeyallsvenska laget på väg mot ekonomisk jätteförlust

Vid ett medlemsmöte på måndagskvällen rapporterade Västerås IK:s ledning att klubben är på väg mot en mångmiljonförlust under innevarande verksamhetsår. Foto: Bildbyrån

Västerås IK krisar i botten av Hockeyallsvenskan. Nu visar sig den ekonomiska situationen vara ännu värre. Enligt uppgifter är man på väg mot mångmiljonförlust i år.

Under måndagskvällen höll Västerås IK medlemsmöte, och från den rapporterar den initierade bloggen VIK Fan Central om en nattsvart dragning om klubbens ekonomiska situation.

Tre år i rad har klubben gjort förlust på mellan 1,72 och 2,42 miljoner kronor, men detta verksamhetsår pekar prognoserna på ett minus på hela 4,5 miljoner kronor.

Om dessa siffror blir verklighet kommer klubbens egna kapital på 2,9 miljoner kronor vara utraderat.

Flera orsaker bakom

Enligt VIK Fan Central uppgav klubbens representanter på medlemsmötet att orsaken till det usla ekonomiska läget är flera, men främst ska det handla om flera tidigt tecknade kontrakt som var väldigt dyra. Ytterligare värvningar under säsongen bidrog också, likväl som att ”flera förändringar som skedde mitt under pågående säsong” drev upp både spelar- och personalkostnader. Samtidigt lades en allt för offensiv intäktsbudget som inte alls har hållit.

Enligt bloggen har en rad åtgärder vidtagits, men samtidigt höjdes ett varningens finger vid mötet.

”Budskapet från ledningen var att VIK måste nå ekonomisk balans. Man vet vilken väg som krävs framåt – men den kräver lugn, disciplin och långsiktighet. VIK har inte längre råd att göra om samma sak igen”, skriver man.