28 januari 2026
LIVE: Svår utmaning för VH – följ matchen mot Löven här

Isak Hansens Vimmerby möter Björklöven på onsdagskvällen. Foto: Arkivbild

LIVE: Svår utmaning för VH – följ matchen mot Löven här

ISHOCKEY 28 januari 2026 16.30

Precis som i lördags är det Björklöven som är motståndet för Vimmerby Hockey. En tuff match väntar i kväll, men VH har slagit serledaren på bortaplan förr.

Hockeyallsvenskan går in i slutskedet och det är snart bara 30 poäng kvar att spela om. För Vimmerbys del är det en tuff vecka som stundar med bortamatcher mot Björklöven och Modo.

Tabellettan från Umeå är först ut och den matchen spelas i kväll. Vimmerby skulle må bra av en skräll med tanke på hur tajt det är i botten mellan konkurrenterna VH, Västerås och Troja-Ljungby. Elias Lindgren är fortsatt avstängd, Emil Ekholm är inte med på resan och Elliot Ekefjärd har gått till Karlskrona. 

Nedsläpp är 19.00 och vår rapportering börjar strax före det.

